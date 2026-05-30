Сотрудники водоканала и студенты собрали на берегу Барнаулки 350 килограммов мусора

Экологический квест провели в рамках "Эковолны"

30 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Очистка берега Барнаулки от мусора / Фото пресс-служба "Росводоканал Барнаул", Лилия Болатаева

В Барнауле прошла ежегодная экологическая акция группы компаний "Росводоканал" — "ЭКОволна РВК 3.0". По традиции ее организовали в формате командного квеста и соревновательной уборки территории. К акции присоединились работники водоканала, студенты Алтайского государственного технического университета и колледжа агропромышленных технологий аграрного университета. Партнером проекта стала экосистема социального развития "Добро.рф".

От станции — к берегу реки

Местом встречи эковолонтеров в этом году стала канализационная насосная станция. Выбор оказался символичным: именно сюда поступают стоки из исторической части Барнаула, после чего их направляют на очистные сооружения. Это нужно, чтобы в природную среду возвращалась уже очищенная и безопасная вода.

Перед уборкой участники познакомились с работой КНС, узнали больше о системе водоотведения и проверили знания в экологических викторинах. После этого команды отправились на берег Барнаулки в районе Старого базара.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что забота о водных ресурсах напрямую связана с ежедневной работой предприятия.

«Бережное отношение к водным ресурсам — основа нашей работы. Мы ежедневно отвечаем за чистую воду в домах горожан, и берег реки — продолжение этой ответственности. Поэтому "Эковолна" для водоканала — больше чем субботник. Соревновательный сбор мусора позволяет не только очистить территорию, но и сформировать экологическую культуру», — сказал он.

350 кг отходов за одну акцию

Новым элементом "Эковолны 3.0" стал "мусорный артефакт", который организаторы заранее спрятали на территории. Участник, который его нашел, получил персональный приз.

За время акции волонтеры собрали 350 кг отходов. Среди находок — пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, бумага, полиэтиленовая упаковка и другой бытовой мусор.

Старший преподаватель кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений Колледжа агропромышленных технологий АГАУ Татьяна Патрушева рассказала, что с удовольствием присоединилась к акции вместе со студентами.

«Как географ, выпускник географического факультета, я горячо поддерживаю идею: береги природу, потому что мы — это то, что вокруг нас. Это действительно очень важно. Если мы будем жить в недостойном окружении, то и сами не сможем быть в порядке. Поэтому наши ребята — студенты первого курса, будущие специалисты в области прикладной геодезии — тоже обязательно должны участвовать в таких акциях», — поделилась она.

Очистка берега Барнаулки от мусора / Фото пресс-служба "Росводоканал Барнаул", Лилия Болатаева

Волонтерство как часть работы

Экологические инициативы — одно из направлений корпоративного добровольчества "Росводоканал Барнаул". Сотрудники предприятия участвуют в очистке берегов рек и озер, проводят экоуроки и поддерживают городские проекты, направленные на защиту окружающей среды.

Такая работа созвучна задачам экосистемы "Добро.рф", которая объединяет волонтеров, благотворителей и социально ориентированные некоммерческие организации по всей стране.