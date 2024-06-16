Сотрудников ростовского СИЗО освободили

Незадолго до этого начался штурм

16 июня 2024, 15:55, ИА Амител

Спецназ перед штурмом / Кадр из видео

ФСИН сообщает о том, что сотрудников ростовского СИЗО, взятых в заложники, освободили. Информация об этом появилась в телеграм-каналах.

Незадолго до этого очевидцы сообщали о начале штурма и звуках выстрелов, которые доносились с территории изолятора.

Преступников, захвативших сотрудников, ликвидировали.