Сотрудников ростовского СИЗО освободили
Незадолго до этого начался штурм
16 июня 2024, 15:55, ИА Амител
Спецназ перед штурмом / Кадр из видео
ФСИН сообщает о том, что сотрудников ростовского СИЗО, взятых в заложники, освободили. Информация об этом появилась в телеграм-каналах.
Незадолго до этого очевидцы сообщали о начале штурма и звуках выстрелов, которые доносились с территории изолятора.
Преступников, захвативших сотрудников, ликвидировали.
16:00:43 16-06-2024
фух... отличные новости!
теперь, надеюсь, найдут виновных?