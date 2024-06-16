Захват заложников в ростовском СИЗО. Что известно на данный момент
Следователи возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников
16 июня 2024, 15:20, ИА Амител
Шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников ростовского СИЗО. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент.
Что произошло
Рано утром в СМИ появились сообщения о том, что заключенные выдавили оконную решетку, пробрались на территорию дежурной части и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО.
Что известно о преступниках
Шестеро захватчиков – фигуранты "террористических дел", пишет Mash. В декабре 2023 года они готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии. За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один – 18,5 года. Одного из них также подозревают в разбое.
Они потребовали предоставить им оружие, транспорт и зеленый коридор, а также заявили, что "мстят за братьев". Вооружены преступники ножами и заточками.
Кто в заложниках
Захваченные в Ростове заложники – Виктор Кончаков и начальник оперативного управления УФСИН по области Александр Богма. Виктор устроился работать в СИЗО после срочной службы
Как реагируют силовики
По информации телеграм-каналов, к зданию СИЗО стягивается спецназ. Дороги вокруг оцепили, а следователи возбудили дело по статье о захвате заложников.
Ростовское СИЗО проверят, чтобы узнать, откуда преступники получили оружие. Предположительно, в учреждении не хватало сотрудников, из-за чего за заключенными вели недостаточный контроль.
15:41:32 16-06-2024
Бедные тюремщики
15:43:26 16-06-2024
недостаточный контроль за террористами? ну получите и распишитесь...
15:55:12 16-06-2024
Это лучший изолятор.
21:59:38 16-06-2024
Там весь изолятор надо изолировать. Такая же бадяга как в министерстве обороны - чистки надо проводить тотальные в этих структурах.