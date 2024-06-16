Захват заложников в ростовском СИЗО. Что известно на данный момент

Следователи возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников

16 июня 2024, 15:20, ИА Амител

Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash

Шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников ростовского СИЗО. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент.

Что произошло



Рано утром в СМИ появились сообщения о том, что заключенные выдавили оконную решетку, пробрались на территорию дежурной части и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО.

Что известно о преступниках

Шестеро захватчиков – фигуранты "террористических дел", пишет Mash. В декабре 2023 года они готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии. За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один – 18,5 года. Одного из них также подозревают в разбое.

Они потребовали предоставить им оружие, транспорт и зеленый коридор, а также заявили, что "мстят за братьев". Вооружены преступники ножами и заточками.

Кто в заложниках



Захваченные в Ростове заложники – Виктор Кончаков и начальник оперативного управления УФСИН по области Александр Богма. Виктор устроился работать в СИЗО после срочной службы



Как реагируют силовики



По информации телеграм-каналов, к зданию СИЗО стягивается спецназ. Дороги вокруг оцепили, а следователи возбудили дело по статье о захвате заложников.

Ростовское СИЗО проверят, чтобы узнать, откуда преступники получили оружие. Предположительно, в учреждении не хватало сотрудников, из-за чего за заключенными вели недостаточный контроль.