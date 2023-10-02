Сотрудников станции Кулунда осудят за кражу более 23 тонн солярки

В зависимости от роли каждому грозит до шести лет тюрьмы

02 октября 2023, 14:47, ИА Амител

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о краже более 23 тонн дизельного топлива для локомотивов. Об этом сообщает "МВД-медиа".

По версии следствия, пятеро сотрудников станции Кулунда в возрасте от 27 лет до 41 года распределили между собой роли и недоливали солярку, сохраняя излишки в раздаточных колонках. Недолитое они присваивали себе, вывозили и продавали. Ущерб, нанесенный недобросовестными сотрудниками, составил более миллиона рублей.

Все фигуранты в ближайшее время предстанут перед судом. Им грозит до шести лет колонии.