Совбез назвал решение МУС по Шойгу ничтожным "сотрясанием воздуха"

В пресс-службе аппарата СБ РФ напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию

25 июня 2024, 20:59, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза (СБ) России Сергея Шойгу ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", – отметили в Совбезе.

Напомним, что ранее Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Инстанция утверждает, что они, "предположительно, несут ответственность" за нанесение ударов по объектам на украинской территории.