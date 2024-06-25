Совбез назвал решение МУС по Шойгу ничтожным "сотрясанием воздуха"
В пресс-службе аппарата СБ РФ напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию
25 июня 2024, 20:59, ИА Амител
Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза (СБ) России Сергея Шойгу ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", – отметили в Совбезе.
Напомним, что ранее Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Инстанция утверждает, что они, "предположительно, несут ответственность" за нанесение ударов по объектам на украинской территории.
22:12:05 25-06-2024
"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию" ----- Это как сказать. Есть охотники за головами, если будет оплата, то они и черта притащат.
23:39:29 25-06-2024
Гость (22:12:05 25-06-2024) "Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распрос...
В натуре?Охотники притащат их сначала на толковище,а затем им портной дела пришьет?
22:19:24 25-06-2024
будет симметричный ответ? ждем, например, выдачу ордеров на всех участников, так называемой, "гибридной войны"?
07:49:00 26-06-2024
Гость (22:19:24 25-06-2024) будет симметричный ответ? ждем, например, выдачу ордеров на ... Где вы этих с ордерами ловить собираетесь? У них недвижимость в РФ, или дети в российских колледжах обучаются... ?
07:51:45 26-06-2024
А чего мус аресты не выдает на тех, кто наших гражданских ракетами забрасывает исподтишка? Или это другое?
09:30:24 26-06-2024
"Собака лает, караван идет" (с)