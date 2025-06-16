Совет АКЗС утвердил проект повестки 42-й сессии
Она состоится 25 июня
16 июня 2025, 21:45, ИА Амител
Совет Алтайского краевого Законодательного собрания утвердил проект повестки 42-й сессии, которая состоится 25 июня. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, в проект повестки вошло 14 законопроектов и 15 проектов постановлений.
"Депутаты рассмотрят изменения в закон о краевом бюджете на текущий год, а также отчеты об исполнении регионального бюджета и бюджета Территориального фонда медицинского страхования за прошедший год", – рассказали в АКЗС.
Помимо этого, предлагается утвердить новый региональный закон "О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Алтайском крае" и скорректировать несколько уже принятых законов.
Отчет о работе Счетной палаты Алтайского края за 2024 год представит председатель СП Виктор Миненок. Ежегодную информацию о деятельности также готовит уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
Какие вопросы вошли в проект повестки
Проекты законов
– "О внесении изменения в статью 4 закона Алтайского края "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае";
– "О внесении изменений в статью 87-2.2 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края";
– "О внесении изменений в пункт 7 статьи 1 закона Алтайского края "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Петропавловского района Алтайского края" и в пункт 7 статьи 1 закона Алтайского края "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края";
– "О внесении изменения в статью 8 закона Алтайского края "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края";
– "О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Алтайском крае";
– "Об исполнении краевого бюджета за 2024 год";
– "О внесении изменений в закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
– "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2024 год";
– "О внесении изменений в статьи 10.1 и 23 закона Алтайского края "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края";
– "О внесении изменений в закон Алтайского края "О противодействии коррупции";
– "О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края";
– "О внесении изменений в статью 6 закона Алтайского края "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных администрациях" и в статьи 3 и 8 закона Алтайского края "О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае";
– "О внесении изменения в статью 21 закона Алтайского края "О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае";
– "О внесении изменений в закон Алтайского края "О присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края".
Проекты постановлений
– об отзывах Алтайского краевого Законодательного собрания на проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;
– о назначении на должности мировых судей Алтайского края;
– о плане деятельности Алтайского краевого Законодательного собрания на второе полугодие 2025 года;
– о внесении изменения в приложение к постановлению Алтайского краевого Законодательного собрания от 1 октября 2019 года № 306 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы, установленных в Алтайском краевом Законодательном собрании, замещение которых связано с коррупционными рисками";
– о внесении изменений в отдельные постановления Алтайского краевого Законодательного собрания;
– о законодательной инициативе по внесению проекта федерального закона "Об упразднении Солтонского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Бийского районного суда Алтайского края";
– о законодательной инициативе по внесению проекта федерального закона "Об упразднении Крутихинского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Каменского городского суда Алтайского края";
– об изменении состава постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению;
– об отчете о работе Счетной палаты Алтайского края за 2024 год;
– о назначении на государственную должность Алтайского края аудитора Счетной палаты Алтайского края;
– о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае в 2024 году;
– о присвоении звания "Почетный гражданин Алтайского края" Губернаторову Е.П.;
– о присвоении звания "Почетный гражданин Алтайского края" Денежкиной М.М.;
– о награждении почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного собрания;
– о поощрении благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного собрания.
22:08:08 16-06-2025
Сегодня был рассказ на АМИКе, что край самый нищий.
Не хотят они этот рассказ на своём собрании почитать?
07:02:34 17-06-2025
Так они его и будут читать! "Бюджет" называется!
10:02:25 17-06-2025
Гостья из прошлого (07:02:34 17-06-2025) Так они его и будут читать! "Бюджет" называется! ... Тем более, что соблюдать его никто не собирается.
09:06:06 17-06-2025
Алтайское краевое Законодательное Собрание - Собрание тоже с заглавной буквы!