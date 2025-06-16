Совет АКЗС утвердил проект повестки 42-й сессии

Она состоится 25 июня

16 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Совет Алтайского краевого Законодательного собрания утвердил проект повестки 42-й сессии, которая состоится 25 июня. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, в проект повестки вошло 14 законопроектов и 15 проектов постановлений.

"Депутаты рассмотрят изменения в закон о краевом бюджете на текущий год, а также отчеты об исполнении регионального бюджета и бюджета Территориального фонда медицинского страхования за прошедший год", – рассказали в АКЗС.

Помимо этого, предлагается утвердить новый региональный закон "О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Алтайском крае" и скорректировать несколько уже принятых законов.

Отчет о работе Счетной палаты Алтайского края за 2024 год представит председатель СП Виктор Миненок. Ежегодную информацию о деятельности также готовит уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Какие вопросы вошли в проект повестки

Проекты законов

– "О внесении изменения в статью 4 закона Алтайского края "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае";

– "О внесении изменений в статью 87-2.2 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края";

– "О внесении изменений в пункт 7 статьи 1 закона Алтайского края "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Петропавловского района Алтайского края" и в пункт 7 статьи 1 закона Алтайского края "О внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края";

– "О внесении изменения в статью 8 закона Алтайского края "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края";

– "О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Алтайском крае";

– "Об исполнении краевого бюджета за 2024 год";

– "О внесении изменений в закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";

– "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2024 год";

– "О внесении изменений в статьи 10.1 и 23 закона Алтайского края "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края";

– "О внесении изменений в закон Алтайского края "О противодействии коррупции";

– "О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края";

– "О внесении изменений в статью 6 закона Алтайского края "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных администрациях" и в статьи 3 и 8 закона Алтайского края "О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае";

– "О внесении изменения в статью 21 закона Алтайского края "О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае";

– "О внесении изменений в закон Алтайского края "О присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края".

Проекты постановлений

– об отзывах Алтайского краевого Законодательного собрания на проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;

– о назначении на должности мировых судей Алтайского края;

– о плане деятельности Алтайского краевого Законодательного собрания на второе полугодие 2025 года;

– о внесении изменения в приложение к постановлению Алтайского краевого Законодательного собрания от 1 октября 2019 года № 306 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы, установленных в Алтайском краевом Законодательном собрании, замещение которых связано с коррупционными рисками";

– о внесении изменений в отдельные постановления Алтайского краевого Законодательного собрания;

– о законодательной инициативе по внесению проекта федерального закона "Об упразднении Солтонского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Бийского районного суда Алтайского края";

– о законодательной инициативе по внесению проекта федерального закона "Об упразднении Крутихинского районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Каменского городского суда Алтайского края";

– об изменении состава постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению;

– об отчете о работе Счетной палаты Алтайского края за 2024 год;

– о назначении на государственную должность Алтайского края аудитора Счетной палаты Алтайского края;

– о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае в 2024 году;

– о присвоении звания "Почетный гражданин Алтайского края" Губернаторову Е.П.;

– о присвоении звания "Почетный гражданин Алтайского края" Денежкиной М.М.;

– о награждении почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного собрания;

– о поощрении благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного собрания.