Депутаты АКЗС большинством голосов поддержали отчет Виктора Томенко о работе правительства

В докладе губернатор Алтайского края отметил ключевые достижения в экономике и социальной сфере

29 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 29 мая, на сессии АКЗС представил отчет о результатах работы правительства региона за 2024 год. Депутаты большинством голосов поддержали постановление по итогам доклада.

Отчет поддержали фракции "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России". Представители КПРФ воздержались.

В докладе Виктор Томенко отметил ключевые достижения в экономике и социальной сфере Алтайского края.

Прирост экономики составил 4,2%, валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей. Индекс промышленного производства – 105,8%. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 14,9%, урожайность зерновых – на 31,9%.



Инвестиции в основной капитал составили 233 млрд рублей, увеличившись на 12,5%. Доходы консолидированного бюджета выросли до 210 млрд рублей, расходы – до 213 млрд рублей.Виктор Томенко подчеркнул, что номинальная зарплата в Алтайском крае за 2024 год увеличилась до 55,3 тыс. рублей. Уровень безработицы в крае в 2024 году был рекордно низким, в настоящее время в регионе работают 1,1 млн человек.

На здравоохранение Алтайского края в 2024 году направили более 66 млрд рублей. Эти средства пошли на строительство медицинских объектов, закупку оборудования и выплаты врачам.

Расходы на социальные выплаты жителям Алтайского края превысили 60 млрд рублей в 2024 году. Кроме того, в регионе до 2030 года продлили программу регионального маткапитала, его размер увеличили почти до 92 тысяч рублей.

В крае в прошлом году активно развивалась транспортная инфраструктура: обновлялся пассажирский транспорт, завершались крупные дорожные проекты. В коммунальном секторе ремонтировали и обновляли многоквартирные дома, коммунальные сети, повышали качество коммунальных услуг.

Мобильную связь в Алтайском крае в 2025 году впервые проведут в 40 деревень. По итогам 2024-го 22 населенных пункта с численностью от 100 до 500 человек получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом.