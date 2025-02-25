Совет безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
Российские и европейские поправки к ней были отклонены
25 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
За резолюцию проголосовали десять стран. В их числе Россия, КНР и США. Пять государств воздержались. Против никто не голосовал.
"Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ", – уточнили в агентстве.
Документ приняли в исходном виде. Поправки европейских стран с антироссийской риторикой СБ ООН отклонил. Также были отклонены российские поправки, одной из которых Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.
В отличие от резолюций Генассамблеи, резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению.
09:49:39 25-02-2025
так видь ЮСА из ООН выходят???
какие-то предсмертные хрипы у пацыента...
09:53:43 25-02-2025
В их числе Россия, КНР и США --- о, с нами США
10:14:42 25-02-2025
Гость (09:53:43 25-02-2025) В их числе Россия, КНР и США --- о, с нами США... ша никогда с нами не будут!
если они сегодня "с нами", то завтра они за это попросят то чего вы даже предположить сегодня не можете...!
10:47:51 25-02-2025
Гость (10:14:42 25-02-2025) ша никогда с нами не будут!если они сегодня "с нами", то... Уже) Редкоземельные металлы, с которыми их прокатили в другом месте)
12:57:27 25-02-2025
Гость (10:47:51 25-02-2025) Уже) Редкоземельные металлы, с которыми их прокатили в друго... Другому месту сейчас деваться не куда...
У них вообще ни чего своего не осталось, так же как и святого...!
А вот наши, что бы их снова пустили в предбанник Капитализма, готовы будут на многое, не очень полезное для нашей страны!...
12:23:15 25-02-2025
Гость (09:53:43 25-02-2025) В их числе Россия, КНР и США --- о, с нами США... Угу, они "с нами", как стервятники. "Помогают" доклевать остатки Союза и Российской империи. Как бы следом ещё какую пакость не спровоцировали на наших границах.
10:27:13 25-02-2025
Musik (09:49:39 25-02-2025) так видь ЮСА из ООН выходят???какие-то предсмертные хрип... Ну вот видите, и сказать то вам нечего😎😉
10:39:17 25-02-2025
Сергей (10:27:13 25-02-2025) Ну вот видите, и сказать то вам нечего😎😉... вам сказано что ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ (там много в списке) - Донни изготовил на убой. а Илон подготовил обоснованные обоснования.
вы чего хотите от меня?
газеты хоть читайте, читоли...
10:52:43 25-02-2025
Musik (10:39:17 25-02-2025) газеты хоть читайте, читоли... Герцог: Почему продолжается война? Они что у вас, газет не читают?
Главнокомандующий: Вспомнил! Он действительно стрелял в оленя! Но через дымоход!
10:56:18 25-02-2025
Гость (10:52:43 25-02-2025) Герцог: Почему продолжается война? Они что у вас, газет не ч... какой мерзкий фильм...
12:54:25 25-02-2025
Musik (10:56:18 25-02-2025) какой мерзкий фильм...... Уууу какой вы оказывается...
Не наш человек!
14:34:30 25-02-2025
Гость (12:54:25 25-02-2025) Уууу какой вы оказывается...Не наш человек!... ага.
10:54:46 25-02-2025
Musik (10:39:17 25-02-2025) вам сказано что ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ (там много в списке) - Донн... газеты хоть читайте --- ну так и вы на заборах не читайте, никто не знает, что там на самом деле с Донни, что кому он говорит и что изготовил. Уж если на многолюдном митинге пуля прошла через ухо Донни и убила сидящего сзади пожарного и то говорят, что это спектакль, типа Донни договорился со стрелявшим и ловко подставил ему ухо
11:02:58 25-02-2025
резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению."
"незамедлительно прекратить..."
Завтра уже прекратят? Или через несколько лет,но обязательно исполнят?
13:06:22 25-02-2025
Гость (11:02:58 25-02-2025) резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению.""незамед... ну поэтому резолюция без срока, когда-нибудь ведь обязательно выполнят
13:08:12 25-02-2025
Гость (11:02:58 25-02-2025) резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению.""незамед... убедительно просят" незамедлительно прекратить --- тут еще важно слово "просят"
13:38:36 25-02-2025
Россия, КНР и США просят Зеленского
13:46:44 25-02-2025
Гость (13:38:36 25-02-2025) Россия, КНР и США просят Зеленского... 25% - трампу
25% - си
50% - нам.
на вес. но филейчик - нам.
14:18:58 25-02-2025
Гость (13:38:36 25-02-2025) Россия, КНР и США просят Зеленского...
Звучит как начало анекдота