Совет безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

Российские и европейские поправки к ней были отклонены

25 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Здание ООН / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали десять стран. В их числе Россия, КНР и США. Пять государств воздержались. Против никто не голосовал.

"Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ", – уточнили в агентстве.

Документ приняли в исходном виде. Поправки европейских стран с антироссийской риторикой СБ ООН отклонил. Также были отклонены российские поправки, одной из которых Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.

В отличие от резолюций Генассамблеи, резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению.