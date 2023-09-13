Совет ЕС снял санкции с четырех россиян
Их имена пока не называются
13 сентября 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Совет Евросоюза снял санкции с четырех россиян, ранее состоявших в индивидуальных санкционных списках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц", – сказано в сообщении.
На данный момент имена тех, кого исключили из санкционных списков, не называются. Они будут известны после публикации официального документа.
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Встали на путь исправления?
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Наверное что-то подписали