Совет ЕС снял санкции с четырех россиян

Их имена пока не называются

13 сентября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Совет Евросоюза снял санкции с четырех россиян, ранее состоявших в индивидуальных санкционных списках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц", – сказано в сообщении.

На данный момент имена тех, кого исключили из санкционных списков, не называются. Они будут известны после публикации официального документа.