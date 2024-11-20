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Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри

Сенаторы будут следить за тем, чтобы нормы закона применялись без искажений

20 ноября 2024, 18:16, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777
Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777

Совет Федерации принял закон, который запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. Об этом сообщает канал "360".

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила, что сенаторы будут тщательно следить за тем, как применяется этот закон, чтобы не допустить искажения его основных идей.

Она отметила, что закон должен обеспечить реальную защиту от пропаганды деструктивных идеологий, особенно в условиях появления новых опасных явлений, которые часто навязываются извне.

Также она подчеркнула, что закон не должен ограничивать права взрослых граждан и дискриминировать семьи, которые не хотят или не могут иметь детей.

Помимо закона о чайлдфри, Совет Федерации также одобрил законы, запрещающие усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и предусматривающие штрафы до 60 миллионов рублей для юридических лиц за подделку документов с целью организации нелегальной миграции.

Законопроекты

Комментарии 9

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Гость

18:22:20 20-11-2024

Очередной абсурд.

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Гость

18:36:14 20-11-2024

Ну наконец-то начнут рожать как из пушки

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Гость

21:44:19 20-11-2024

Гость (18:36:14 20-11-2024) Ну наконец-то начнут рожать как из пушки ... Сварщиков, штукатуров и маляров.

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Гость

20:00:31 20-11-2024

Так и прописали в российском(!) законе импортное словечко "чайлдфри"?

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Гость

21:18:44 20-11-2024

Гость (20:00:31 20-11-2024) Так и прописали в российском(!) законе импортное словечко "ч...
Так депутаты работали над законом, принимали его, чтобы победить явление отсутствующее в нашем обществе, в т.ч. и его пропаганда.

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Гость

22:53:09 20-11-2024

Лет через сто, в каком-нибудь футуристическом аналоге интернета будут смеяться над идиотскими законами предков, как мы сейчас смеёмся над абсурдными законами США (например в штате Миссисипи запрещено давать пиво слонам). Так вот там законам России в 21 веке будет выделен целый отдельный параграф.

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Гость

07:19:54 21-11-2024

Нравится вам или нет, а закон придется исполнять!

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Гость

15:41:59 21-11-2024

Гость (07:19:54 21-11-2024) Нравится вам или нет, а закон придется исполнять!...
Вот вам радость-то!

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Внимательный из Б

10:30:50 21-11-2024

Никогда не знал, что существует такая пропаганда, пока Совет Федерации и Гос Дума не начали ее пропагандировать.

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