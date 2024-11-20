Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри

Сенаторы будут следить за тем, чтобы нормы закона применялись без искажений

20 ноября 2024, 18:16, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777

Совет Федерации принял закон, который запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. Об этом сообщает канал "360".

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила, что сенаторы будут тщательно следить за тем, как применяется этот закон, чтобы не допустить искажения его основных идей.

Она отметила, что закон должен обеспечить реальную защиту от пропаганды деструктивных идеологий, особенно в условиях появления новых опасных явлений, которые часто навязываются извне.

Также она подчеркнула, что закон не должен ограничивать права взрослых граждан и дискриминировать семьи, которые не хотят или не могут иметь детей.

Помимо закона о чайлдфри, Совет Федерации также одобрил законы, запрещающие усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и предусматривающие штрафы до 60 миллионов рублей для юридических лиц за подделку документов с целью организации нелегальной миграции.