Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри
Сенаторы будут следить за тем, чтобы нормы закона применялись без искажений
20 ноября 2024, 18:16, ИА Амител
Совет Федерации принял закон, который запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. Об этом сообщает канал "360".
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила, что сенаторы будут тщательно следить за тем, как применяется этот закон, чтобы не допустить искажения его основных идей.
Она отметила, что закон должен обеспечить реальную защиту от пропаганды деструктивных идеологий, особенно в условиях появления новых опасных явлений, которые часто навязываются извне.
Также она подчеркнула, что закон не должен ограничивать права взрослых граждан и дискриминировать семьи, которые не хотят или не могут иметь детей.
Помимо закона о чайлдфри, Совет Федерации также одобрил законы, запрещающие усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и предусматривающие штрафы до 60 миллионов рублей для юридических лиц за подделку документов с целью организации нелегальной миграции.
18:22:20 20-11-2024
Очередной абсурд.
18:36:14 20-11-2024
Ну наконец-то начнут рожать как из пушки
21:44:19 20-11-2024
Гость (18:36:14 20-11-2024) Ну наконец-то начнут рожать как из пушки ... Сварщиков, штукатуров и маляров.
20:00:31 20-11-2024
Так и прописали в российском(!) законе импортное словечко "чайлдфри"?
21:18:44 20-11-2024
Гость (20:00:31 20-11-2024) Так и прописали в российском(!) законе импортное словечко "ч...
Так депутаты работали над законом, принимали его, чтобы победить явление отсутствующее в нашем обществе, в т.ч. и его пропаганда.
22:53:09 20-11-2024
Лет через сто, в каком-нибудь футуристическом аналоге интернета будут смеяться над идиотскими законами предков, как мы сейчас смеёмся над абсурдными законами США (например в штате Миссисипи запрещено давать пиво слонам). Так вот там законам России в 21 веке будет выделен целый отдельный параграф.
07:19:54 21-11-2024
Нравится вам или нет, а закон придется исполнять!
15:41:59 21-11-2024
Гость (07:19:54 21-11-2024) Нравится вам или нет, а закон придется исполнять!...
Вот вам радость-то!
10:30:50 21-11-2024
Никогда не знал, что существует такая пропаганда, пока Совет Федерации и Гос Дума не начали ее пропагандировать.