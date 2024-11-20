Лидер "Новых людей" предложил президенту ввести систему "Мигрант ID"

Также Алексей Нечаев считает необходимым повысить пошлины для западных компаний

20 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Владимир Путин и Алексей Нечаев / Фото: kremlin.ru

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев третьим из руководителей фракций Госдумы встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил идеи по наполнению бюджета вместо новых трат. Нечаев уверен, что деньги нужно брать не с россиян, а с мигрантов и западных компаний.

По словам лидера "Новых людей", мигранты легко зарабатывают в России по 1,5 млн рублей в год. А за разрешение на работу платят копейки: в среднем 90 тысяч рублей за годовой патент. В итоге получается, что в бюджет страны они отдают меньше граждан России.

Алексей Нечаев предложил главе государства поднять стоимость патента в полтора раза. На эти деньги партия "Новые люди" предлагает создать в России систему "Мигрант ID*". Еще до въезда в страну мигрант должен будет сообщить о наличии судимостей и заболеваниях, месте проживания и работы, сроке пребывания.

Если заявку одобрят, на границе мигрант сдаст биометрию и экзамен по русскому языку. Без "Мигранта ID" нельзя будет снять квартиру, устроиться на работу и получить банковские услуги. Всех, кто не оформит "Мигрант ID" в установленный срок, депортируют.

Владимир Путин и Алексей Нечаев / Фото: kremlin.ru

Второе предложение Нечаева – повышенные пошлины на товары из недружественных стран. Такой эксперимент уже запустили полтора года назад по инициативе партии "Новые люди". Всего несколько товарных категорий принесли стране 27 млрд рублей. Алексей Нечаев предложил не останавливаться на достигнутом и повысить пошлины для всех стран коллективного Запада.

"Ушедшие компании начинают возвращаться. Но Россия – не проходной двор. Нам нужно растить свои сильные предприятия. Повышенные пошлины в этом деле помогут", – считает Нечаев.

По расчетам лидера партии "Новые люди", повышенные пошлины принесут в бюджет страны до 100 млрд рублей за год. Эти деньги Нечаев предложил направить на поддержку российских предприятий.

* ID ("АйДи")