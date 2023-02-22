Совфед единогласно одобрил приостановку участия в ДСНВ

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования

22 февраля 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Совет Федерации единогласно одобрил президентский законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Закон о приостановлении действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Что это означает и к чему это может привести, – в материале amic.ru.

Ранее законопроект одобрила Госдума. Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.