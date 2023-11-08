Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Они касаются голосования в субъектах с военным положением, съемки и посещения журналистами заседаний избиркомов

08 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Совет Федерации на заседании в среду, 8 ноября, одобрил поправки в закон о выборах президента. Как сообщает РИА Новости, ранее их поддержали в конституционном комитете Совфеда и в комитетах-соисполнителях.

Первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев рассказал, что изменениями вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах и ряд уточнений, которые касаются СМИ. В частности, среди них есть допуск на заседания избиркомов только тех сотрудников прессы, которые работают на основании трудового договора. Кроме того, съемка запрещается на участках, расположенных в воинских частях.

"Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", – добавил он.Кроме того, голосование в субъектах с военным положением возможно лишь по итогам консультаций Центризбиркома с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов.