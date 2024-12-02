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Современный 25-метровый бассейн планируют построить в Бийске за 360 миллионов рублей

Об этом сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов

02 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Проект будущего бассейна в Бийске / Фото: мэрия Бийска
Проект будущего бассейна в Бийске / Фото: мэрия Бийска

Современный спортивный комплекс с 25-метровым бассейном планируют построить в Бийске. На возведение спорткомплекса с составлением проектно-сметной документации из федерального и краевого бюджета планируют направить около 360 миллионов рублей. Об этом amic.ru в интервью сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов. Строительство модульного бассейна планируют начать в 2025 году.

"Этот объект станет еще одним подарком для жителей Бийска. В прошлом году там открыли современный ледовый дворец, который пользуется большой популярностью у горожан. Концессионер зарекомендовал себя с положительной стороны. Ледовый дворец принимает не только спортивные мероприятия, но и культурные, сюда приходят семьями, что не может не радовать", – заявил Иван Нифонтов.

Реализация проекта стала возможной благодаря субсидии Минспорта России, поддержке губернатора Алтайского края и Минспорта региона.

В администрации Бийска уже заявили, что с нетерпением ждут начала работ.

"Наш город заранее подготовил и направил заявку согласно всем необходимым требованиям на строительство нового спортивного объекта. Это была достаточно сложная, интересная работа. И результаты порадовали", – отметили в администрации Бийска.

Подробнее о развитии спорта в Алтайском крае читайте в большом интервью Ивана Нифонтова на сайте amic.ru.

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов / Фото: amic.ru

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Бийск Спорт

Комментарии 4

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медведь-шатун

14:42:26 02-12-2024

Есть 2 полупустых!, ценник конский!, у нас интересно всё! строят на бюджетные деньги, а потом как-то сказочно передают в управление нужным бизнесменам.....

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Андрей

21:25:02 02-12-2024

Бассейну во дворе жилых домов не место. Последнюю площадку хотят отобрать у детей! Прошлый мэр там хотел построить какой-то спортивный объект, слава Богу отстояли жители свой двор. Теперь опять. Пусть мэр у себя во дворе строит.

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Эд

12:10:59 03-12-2024

Не подскажите в каком месте хотят строить?

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Гость

12:33:37 03-12-2024

А где? Я бы и в Зарю походил, но очень дорого, надеюсь в новом дешевле будет

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