Современный 25-метровый бассейн планируют построить в Бийске за 360 миллионов рублей

Об этом сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов

02 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Проект будущего бассейна в Бийске / Фото: мэрия Бийска

Современный спортивный комплекс с 25-метровым бассейном планируют построить в Бийске. На возведение спорткомплекса с составлением проектно-сметной документации из федерального и краевого бюджета планируют направить около 360 миллионов рублей. Об этом amic.ru в интервью сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов. Строительство модульного бассейна планируют начать в 2025 году.

"Этот объект станет еще одним подарком для жителей Бийска. В прошлом году там открыли современный ледовый дворец, который пользуется большой популярностью у горожан. Концессионер зарекомендовал себя с положительной стороны. Ледовый дворец принимает не только спортивные мероприятия, но и культурные, сюда приходят семьями, что не может не радовать", – заявил Иван Нифонтов.

Реализация проекта стала возможной благодаря субсидии Минспорта России, поддержке губернатора Алтайского края и Минспорта региона.

В администрации Бийска уже заявили, что с нетерпением ждут начала работ.

"Наш город заранее подготовил и направил заявку согласно всем необходимым требованиям на строительство нового спортивного объекта. Это была достаточно сложная, интересная работа. И результаты порадовали", – отметили в администрации Бийска.

Подробнее о развитии спорта в Алтайском крае читайте в большом интервью Ивана Нифонтова на сайте amic.ru.