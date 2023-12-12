Создана рабочая группа для написания истории СВО
В Институте российской истории РАН уже подготовили классификатор источников
12 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Министерство науки и высшего образования создало рабочую группу для написания истории СВО, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
По его словам, по этому случаю в институте подготовили классификатор источников, которые необходимо собирать для написания этой работы.
"Думаю, в скором времени мы уже от классификатора перейдем непосредственно к сбору материалов и написанию самой истории", – цитирует Петрова ТАСС.
10:18:25 12-12-2023
Может и про цели напишут
10:28:27 12-12-2023
Гость (10:18:25 12-12-2023) Может и про цели напишут... Цели давно определены, не прикидывайся веником.
10:35:55 12-12-2023
Гость (10:28:27 12-12-2023) Цели давно определены, не прикидывайся веником.... Не расширение НАТО помнится было целью, пока оно не расширилось. Про Азов здесь не дадут написать, но тоже уже вроде бы не цель. Что там осталось?
18:37:08 12-12-2023
Гость (10:35:55 12-12-2023) Не расширение НАТО помнится было целью, пока оно не расширил... Тупой подхохленок?
18:36:24 12-12-2023
Гость (10:18:25 12-12-2023) Может и про цели напишут... Цель - возврат русских территорий, переданных на украину. Екатерина Вторая обосновала все русские города Причерноморья, где раньше было Дикое поле, куда хохлов в гаремы уводили. За это хохлы снесли памятник Екатерине в русском городе Одессе.
10:45:12 12-12-2023
Героизм наших ребят, боль матерей, не простые решение. Победа будет за нами, жаль, что за эту победу цена будет такой высокой.
11:54:24 12-12-2023
гость (10:45:12 12-12-2023) Героизм наших ребят, боль матерей, не простые решение. Побед... Нужна, победа любой ценой?
10:45:51 12-12-2023
Все хотят заработать где нибудь и на чем нибудь денег.
11:37:21 12-12-2023
Гость (10:45:51 12-12-2023) Все хотят заработать где нибудь и на чем нибудь денег.... Интересно другое - как быстро члены этой группы попадут на нары) Ибо риск, что кому-то написанное не понравится, велик) Так же, как и список тех, кому может не понравиться.
11:43:57 12-12-2023
Гость (11:37:21 12-12-2023) Интересно другое - как быстро члены этой группы попадут на н... да, тут надо очень осторожно, чтобы не дай бог не дискредитировать чего-нибудь
11:31:06 12-12-2023
Что там осталось? - вписался в драку стыдно сбегать
18:39:01 12-12-2023
Гость (11:31:06 12-12-2023) Что там осталось? - вписался в драку стыдно сбегать... Осталось тебе по щам надавать и на Колыму тебя с товарищами по хохлизму отправить.
11:41:49 12-12-2023
"Малая земля"(Брежнев Л.И.) Была настольной книгой у будущих кооператоров и бригад из 90х