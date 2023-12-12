Создана рабочая группа для написания истории СВО

В Институте российской истории РАН уже подготовили классификатор источников

12 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство науки и высшего образования создало рабочую группу для написания истории СВО, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

По его словам, по этому случаю в институте подготовили классификатор источников, которые необходимо собирать для написания этой работы.