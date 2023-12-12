НОВОСТИНаука и образование

Создана рабочая группа для написания истории СВО

В Институте российской истории РАН уже подготовили классификатор источников

12 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министерство науки и высшего образования создало рабочую группу для написания истории СВО, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

По его словам, по этому случаю в институте подготовили классификатор источников, которые необходимо собирать для написания этой работы.

"Думаю, в скором времени мы уже от классификатора перейдем непосредственно к сбору материалов и написанию самой истории", – цитирует Петрова ТАСС.

СВО образование

Комментарии 13

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Гость

10:18:25 12-12-2023

Может и про цели напишут

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Гость

10:28:27 12-12-2023

Гость (10:18:25 12-12-2023) Может и про цели напишут... Цели давно определены, не прикидывайся веником.

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Гость

10:35:55 12-12-2023

Гость (10:28:27 12-12-2023) Цели давно определены, не прикидывайся веником.... Не расширение НАТО помнится было целью, пока оно не расширилось. Про Азов здесь не дадут написать, но тоже уже вроде бы не цель. Что там осталось?

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Гость

18:37:08 12-12-2023

Гость (10:35:55 12-12-2023) Не расширение НАТО помнится было целью, пока оно не расширил... Тупой подхохленок?

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Гость

18:36:24 12-12-2023

Гость (10:18:25 12-12-2023) Может и про цели напишут... Цель - возврат русских территорий, переданных на украину. Екатерина Вторая обосновала все русские города Причерноморья, где раньше было Дикое поле, куда хохлов в гаремы уводили. За это хохлы снесли памятник Екатерине в русском городе Одессе.

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гость

10:45:12 12-12-2023

Героизм наших ребят, боль матерей, не простые решение. Победа будет за нами, жаль, что за эту победу цена будет такой высокой.

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Гость

11:54:24 12-12-2023

гость (10:45:12 12-12-2023) Героизм наших ребят, боль матерей, не простые решение. Побед... Нужна, победа любой ценой?

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Гость

10:45:51 12-12-2023

Все хотят заработать где нибудь и на чем нибудь денег.

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Гость

11:37:21 12-12-2023

Гость (10:45:51 12-12-2023) Все хотят заработать где нибудь и на чем нибудь денег.... Интересно другое - как быстро члены этой группы попадут на нары) Ибо риск, что кому-то написанное не понравится, велик) Так же, как и список тех, кому может не понравиться.

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Гость

11:43:57 12-12-2023

Гость (11:37:21 12-12-2023) Интересно другое - как быстро члены этой группы попадут на н... да, тут надо очень осторожно, чтобы не дай бог не дискредитировать чего-нибудь

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Гость

11:31:06 12-12-2023

Что там осталось? - вписался в драку стыдно сбегать

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Гость

18:39:01 12-12-2023

Гость (11:31:06 12-12-2023) Что там осталось? - вписался в драку стыдно сбегать... Осталось тебе по щам надавать и на Колыму тебя с товарищами по хохлизму отправить.

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Гость

11:41:49 12-12-2023

"Малая земля"(Брежнев Л.И.) Была настольной книгой у будущих кооператоров и бригад из 90х

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