В учебник по истории для 5-го класса включат разделы по Алтаю

Кроме истории древнего Алтая появится раздел и о Кавказе

24 ноября 2023, 19:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Раздел об Алтае появится в учебнике по древней истории для 5-го класса. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Он рассказал, что в учебнике появятся элементы российской истории.

"Потому что начинают изучать историю в 5-м классе. Древняя Греция, Древний Рим, а сейчас там будут элементы и российской истории. Алтай, Кавказ", – сказал он.Напомним, что новые учебники по истории для школьников 5-9 классов должны появиться в 2024 году. Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что их подготовят к следующему 1 сентября.