Создатели культовых мультфильмов "Смешарики" и о трех богатырях приедут на Алтай

Мультипликаторы станут гостями Шукшинского кинофестиваля

18 июня 2024, 12:30, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"

Несколько известных современных мультипликаторов примут участие в XXVI Всероссийском Шукшинском кинофестивале, который пройдет с 23 по 27 июля в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры региона, в 2024 году будет представлена внеконкурсная программа анимационного кино, в рамках которой пройдут не только показы анимационных фильмов ведущих киностудий страны, но и мастер-классы известных экспертов.

Так, 23 июля состоится открытие внеконкурсной программы анимационного кино. Ведущий программы – советский и российский актер, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий Вадим Жук. После этого состоится творческая встреча с гендиректором кинокомпании "Мастер-фильм", председателем Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России, продюсером мультсериала "Смешарики" Александром Герасимовым из Москвы.

А 24 июля в Барнауле пройдет мастер-класс по кукольной анимации от Марины Курчевской, художника-постановщика анимационного кино, книжного графика, члена Союза художников и кинематографистов.

В этот же день жители и гости Барнаула могут побывать на творческой встрече с одним из режиссеров культового российского мультфильма "Три богатыря" Константином Феоктистовым, который уже много лет работает в Санкт-Петербурге.