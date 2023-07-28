ЖК возведет новый для Барнаула застройщик

28 июля 2023, 09:15, ИА Амител























Проект ЖК на ул. Просторной, 390 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Развивающийся микрорайон на окраине Барнаула "прирастет" новыми многоэтажками. Через дорогу от ТЦ "Леруа Мерлен" скоро начнут возводить два десятиэтажных дома. В них предусмотрено 454 квартиры, рассчитанных на 784 человека. Проект ЖК презентовали на градсовете 27 июля.

Единый двор

Инвестором ЖК выступает компания "Сибкоминвест" (директор Василий Розинкин), которая работает в сфере генподряда. Эскизы выполнял "Алтайгражданпроект". По словам главного инженера компании Евгения Башкирова, дома практически полностью соответствуют утвержденному мэрией проекту планировки квартала.

Так, здания посажены точно в соответствии с документом, соблюдена этажность и все технико-экономические показатели. Архитекторы изменили лишь расположение парковок и структуру двора.

"В представленном варианте все автостоянки расположены по периметру участка, а центральная часть двора, в отличие от проекта планировки, объединена. В документе развития у каждого дома был свой комплекс площадок, здесь он единый. Двор получился большой, без машин. Возможен проезд только пожарной техники", – отметил Евгений Башкиров.

Проект планировки квартала / Фото: "Алтайгражданпроект"

В домах заложено 454 квартиры площадью от 21 до 61,5 квадратного метра. Первые этажи зданий отдадут под помещения общественного назначения.

"Вторая глиссада"

При рассмотрении проекта члены градсовета обратили внимание, что въезд с ул. Просторной имеет изгиб: эксперты посчитали, что это небезопасно и рекомендовали выровнять его, избавившись от угла. Евгений Башкиров ответил, что этот проезд не рассчитан для регулярного использования, а потому его форма не принципиальна.

"Для проезда мы соблюдаем все радиусы поворотов, и я не считаю, что это критично. Машины туда заходить не будут: это для пешеходов и специальной техники. Движение будет на парковку", – объяснил он.

Также у комиссии возникли вопросы по вечерней подсветке зданий: верхние этажи домов никак не акцентированы. Но это, по мнению, Евгения Башкирова, и не нужно.

"Мне кажется, что в Барнауле мы перегибаем с этой подсветкой. Это обязательное требование градсовета, и я понимаю, если подсвечивают общественные, исторические, новые жилые здания, имеющие панорамный рельеф. Освещение в спальных районах не нужно вообще. Это неудобно жителям, возникают отсветы. Нужно хорошо подсвечивать территорию, входы, а вот на фасадах я бы ничего не размещал", – сказал он.

Проект ЖК на ул. Просторной, 390 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Однако эксперты с мнением докладчика не согласились. Первый вице-мэр Андрей Федоров отметил, что дома хоть и не запроектированы на Павловском тракте, но размещены на въезде в город. Поэтому выделять здания нужно.

"Технологии позволяют делать подсветку, чтобы она не приносила дискомфорта жителям. Эстетическое восприятие современного города играет положительную роль. Мы бы просили над этим вопросом поработать", – рекомендовал он.

Член градсовета Евгений Носенко добавил, что в подсветке зданий используют энергоэффективные решения, поэтому финансовая нагрузка на будущих жильцов будет небольшой. Зато восприятие Барнаула изменится.

"Хоть вторую глиссаду можно формировать на крышах домов. Это престиж города, когда заходит самолет на посадку. Это будет интереснее презентовать Барнаул", – сказал он.

Решение за застройщиком

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что в эскизных решениях ЖК есть вопросы по объему озеленения: в утвержденном проекте планировки его больше.

Возникли у комиссии и вопросы к организации двора. Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан спросила, как жильцы квартир смогут подъехать к подъездам, чтобы доставить на автомобиле крупногабаритные грузы. Сейчас проектом предусмотрен доступ во двор лишь для спецтехники.

"Это будут решать жители дома: ездить там [по проезду] или нет. Может, они сделают шлагбаум, знак поставят. Но это ограничение транзитного движения личного транспорта: что-то привез, заехал и уехал", – ответил Башкиров.

Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова рекомендовала решить этот вопрос застройщику при оформлении документации: жильцы вряд ли смогут сами определиться с назначением проездов.

В целом проект устроил градсовет и они одобрили его. В рабочем порядке застройщику нужно устранить замечания по ночной подсветке и проработать пешеходные связи, которые предусмотрены в составе проекта планировки.