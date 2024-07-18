Эксперт рассказала, почему не стоит пить минеральную воду в жару

Сладкие напитки и алкоголь тоже лучше не употреблять

18 июля 2024, 09:53, ИА Амител

Стакан воды / Фото: unsplash.com

В жару люди начинают пить больше воды, но в такую погоду важно не налегать на минералку, заявила RuNews24 кандидат медицинских наук Ольга Рублева.

По ее словам, минеральная вода в большом количестве может привести к нарушению работы почек. Сладких и спиртных напитков тоже стоит избегать: первые плохо утоляют жажду и перенасыщают организм углеводами, вторые могут негативно сказаться на работе сердца и сосудов.

Так что лучше всего пить обычную воду: не менее двух литров в день – взрослым и около полутора литров – детям. При этом пить нужно часто, но понемногу.

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