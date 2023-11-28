Спасатель рассказал, как вести себя на улице во время урагана, чтобы не пострадать

В такие дни не стоит выходить из дома, однако если это необходимо, то нужно следовать правилам

28 ноября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как вести себя на улице во время урагана, чтобы не пострадать. Как пишет Rostovgazeta.ru, он посоветовал не выходить из дома в такие дни, однако если это необходимо, то нужно следовать правилам.

"Ураганный ветер сносит деревья, знаки, хлам с балконов, части кровли. Все это может угодить в вас и поранить. Нужно максимально защитить тело многослойной одеждой", – сказал Белков.Он посоветовал надевать под свитер водолазку, а сверху – наиболее толстый и длинный пуховик. Голову следует обмотать шарфом, надев сверху шапку – так можно смягчить удары по голове.

Спасатель также рекомендует составлять маршрут по улице заранее. Он должен пролегать подальше от старых сухих деревьев, ветхих строений и столбов с плохо закрепленными проводами или дорожными знаками.