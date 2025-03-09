Спасатели локализовали крупный пожар рядом с Теплым рынком в Барнауле
Огонь тушат 72 специалиста
09 марта 2025, 22:55, ИА Амител
Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России
Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3, локализовали на площади 1,1 тысячи "квадратов". Об этом сообщает МЧС России.
Из-за сильного задымления на месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.
"Пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Напомним, в районе Теплого рынка вспыхнул автомагазин. Возгорание зафиксировали на кровле.
Из-за пожара для всех видов транспорта полностью перекрыто движение по Павловскому тракту от улицы Малахова до улицы Советской Армии в обе стороны. Как уточнили в барнаульской администрации, движение будет перекрыто до 06:00 10 марта.
23:03:18 09-03-2025
Взрывов небыло.
Обошлось...