Спасатели локализовали крупный пожар рядом с Теплым рынком в Барнауле

Огонь тушат 72 специалиста

09 марта 2025, 22:55, ИА Амител

Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России

Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3, локализовали на площади 1,1 тысячи "квадратов". Об этом сообщает МЧС России.

Из-за сильного задымления на месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.

"Пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Напомним, в районе Теплого рынка вспыхнул автомагазин. Возгорание зафиксировали на кровле.

Из-за пожара для всех видов транспорта полностью перекрыто движение по Павловскому тракту от улицы Малахова до улицы Советской Армии в обе стороны. Как уточнили в барнаульской администрации, движение будет перекрыто до 06:00 10 марта.