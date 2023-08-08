Спасатели на Алтае помогли баранам, застрявшим на огромной скале

Животные забрались наверх, но спуститься самостоятельно не смогли

08 августа 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: Комитет ГОЧС по Республике Алтай

Спасатели в Республике Алтай провели операцию по вызволению баранов с высоты. Об этом сообщает Комитет ГОЧС по Республике Алтай.



Животные самостоятельно забрались на 70-метровую скалу возле села Улита, но самостоятельно спуститься вниз не смогли. Хозяева пытались помочь баранам, но только потеряли время, за которое несколько кудрявых рухнуло вниз.

К спасению привлекли специалистов. С использованием альпинистского снаряжения баранов удалось вернуть на землю и развести по стойлам.