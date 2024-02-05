Спасатели уже обследовали акваторию Онежского озера

05 февраля 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/75072

Спасатели нашли место падения вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обломки заметили в 11 километрах от берега, где глубина составляет 40-50 метров.

На месте создали оперативный штаб, специалисты уже обследовали акваторию озера.

К работам привлекли 33 единицы техники и более 140 человек. Среди них – водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 м.

В МЧС добавили, что управлял упавшим вертолетом очень опытный экипаж.