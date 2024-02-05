Спасатели нашли место падения вертолета Ми-8
Спасатели уже обследовали акваторию Онежского озера
05 февраля 2024, 10:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/75072
Спасатели нашли место падения вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что обломки заметили в 11 километрах от берега, где глубина составляет 40-50 метров.
На месте создали оперативный штаб, специалисты уже обследовали акваторию озера.
К работам привлекли 33 единицы техники и более 140 человек. Среди них – водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 м.
В МЧС добавили, что управлял упавшим вертолетом очень опытный экипаж.
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