Спасатели помогли женщине, сломавшей ногу на скале "Четыре брата"

Пострадавшей оказали первую помощь и сопроводили её до автомобиля медиков

29 марта 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайские спасатели оказали помощь туристке, застрявшей на скале "Четыре брата" в Белокурихе. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Вечером диспетчер получил сообщение о том, что во время экскурсии одна из туристок сломала ногу.

"На место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части, пять человек личного состава. По прибытии бойцы совместно с медиками оказали пострадавшей первую помощь, затем на носилках транспортировали её до автомобиля", – рассказали спасатели.

Туристам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.