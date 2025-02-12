Спасатели предотвратили крупный пожар в Камне-на-Оби

Пожарные вынесли газовый баллон, не дав огню распространиться

12 февраля 2025, 13:25, ИА Амител

Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС Алтайского края

В Камне-на-Оби на улице Барнаульской произошел пожар в частном жилом доме, однако спасатели не позволили ему разгореться. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь успел охватить около семи "квадратов". Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться.

В тушении были задействованы десять специалистов и две единицы техники.

"В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы был эвакуирован газовый баллон", – отметили в МЧС.

Предварительной причиной пожара спасатели назвали нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов.