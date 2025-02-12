Спасатели предотвратили крупный пожар в Камне-на-Оби
Пожарные вынесли газовый баллон, не дав огню распространиться
12 февраля 2025, 13:25, ИА Амител
Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС Алтайского края
В Камне-на-Оби на улице Барнаульской произошел пожар в частном жилом доме, однако спасатели не позволили ему разгореться. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Огонь успел охватить около семи "квадратов". Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться.
В тушении были задействованы десять специалистов и две единицы техники.
"В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы был эвакуирован газовый баллон", – отметили в МЧС.
Предварительной причиной пожара спасатели назвали нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов.
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