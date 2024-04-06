Спасатели предупредили о предстоящем вскрытии Чумыша и подтоплении новых территорий

Река может выйти из берегов в районе села Ельцовка

06 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 6 по 9 апреля ожидается вскрытие реки Чумыш в окрестностях райцентра Ельцовского района, предупредили в МЧС региона.

Из-за этого уровень воды может подняться до 310-350 см при опасной отметке 320 см, в связи с чем прибрежные территории могут оказаться под водой.

Кроме того, в эти же дни высокая водность сохранится у реки Бурла в районе села Хабары, добавили спасатели.

В случае подтоплений в МЧС призывают не паниковать, звонить на номер 112 и следовать инструкциям спасателей и органов местного самоуправления.

С конца марта в Алтайский край страдает от потопов из-за паводка и таяния снега. О непростой ситуации уже докладывали Владимиру Путину.