Спасатели предупредили о предстоящем вскрытии Чумыша и подтоплении новых территорий
Река может выйти из берегов в районе села Ельцовка
06 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае с 6 по 9 апреля ожидается вскрытие реки Чумыш в окрестностях райцентра Ельцовского района, предупредили в МЧС региона.
Из-за этого уровень воды может подняться до 310-350 см при опасной отметке 320 см, в связи с чем прибрежные территории могут оказаться под водой.
Кроме того, в эти же дни высокая водность сохранится у реки Бурла в районе села Хабары, добавили спасатели.
В случае подтоплений в МЧС призывают не паниковать, звонить на номер 112 и следовать инструкциям спасателей и органов местного самоуправления.
С конца марта в Алтайский край страдает от потопов из-за паводка и таяния снега. О непростой ситуации уже докладывали Владимиру Путину.
11:17:28 06-04-2024
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