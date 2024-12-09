Спасатели рассказали о состоянии рабочих из загоревшейся шахты "Алардинская"

Пострадавших уже отпустили домой

09 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Пожар на шахте в Кузбассе / Фото: МЧС России

Жизни двух пострадавших горняков из кемеровской шахты "Алардинская" ничего не угрожает. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал представитель регионального управления МЧС, врачи осмотрели эвакуированных и после отпустили домой. На что именно жаловались рабочие – не уточняется.

Напомним, что пожар на шахте, расположенной в поселке Малиновка на юге Кузбасса, произошел сегодня ночью. Горноспасатели эвакуировали 120 рабочих, двум из них потребовалась медицинская помощь.

Как заявляли в прокуратуре, причиной возгорания могло стать сейсмособытие. Оно спровоцировало пожар в кутковой части лавы.