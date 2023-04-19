Спасатели с автовышкой проверяли самочувствие пенсионерки в Камне-на-Оби
Женщина сутки не выходила на связь, чем встревожила родственников
19 апреля 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Камне-на-Оби спасатели с автовышкой проникли в квартиру на четвёртом этаже дома. Об этом рассказали "Каменские известия".
Спецтехнику очевидцы заметили во дворе на улице Красноармейской. Вместе со спасателями на месте стояла машина медиков.
Предварительно установлено, что в квартире на четвёртом этаже жила пенсионерка, которая сутки не выходила на связь с родственниками, – люди заволновались и вызвали подмогу.
Из помещения женщину вынесли на носилках. Информации о её состоянии нет.
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