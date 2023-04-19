Спасатели с автовышкой проверяли самочувствие пенсионерки в Камне-на-Оби

Женщина сутки не выходила на связь, чем встревожила родственников

19 апреля 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби спасатели с автовышкой проникли в квартиру на четвёртом этаже дома. Об этом рассказали "Каменские известия".

Спецтехнику очевидцы заметили во дворе на улице Красноармейской. Вместе со спасателями на месте стояла машина медиков.

Предварительно установлено, что в квартире на четвёртом этаже жила пенсионерка, которая сутки не выходила на связь с родственниками, – люди заволновались и вызвали подмогу.

Из помещения женщину вынесли на носилках. Информации о её состоянии нет.