Спасатели следят за уровнем воды в Катуни

Людей предупреждают о возможном подтоплении

19 мая 2024, 12:31, ИА Амител

Сотрудник МЧС измеряет уровень воды / ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Бийском районе спасатели проводят профилактическую работу с населением. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю продолжает работу. В районе села Полеводка, где в прошедшие сутки продолжался подъём уровня воды в Катуни, организованы профилактические мероприятия. Чтобы избежать подтоплений, возводят насыпи, дамбы, работает тяжелая техника.

Сотрудники МЧС следят за уровнем воды в реке, а также ходят по дворам и предупреждают людей о возможных трудностях.