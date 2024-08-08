Спасатели вывели трех человек из горящего дома в Барнауле

Предварительная причина возгорания - неисправность печи и дымохода

08 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трех человек спасли из пожара в двухэтажном доме в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло по адресу Кирова, 223. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым огнем. Пламя повредило перекрытия между этажами. Площадь составила 22 квадратных метра.

При помощи лестницы спасатели вывели двух человек со второго этажа, еще одному помогли сотрудники газодымозащитной службы.

Предварительная причина пожара - неисправность дымохода или печного оборудования.