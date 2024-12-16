"Нас выгоняют на улицу". Крытый рынок в Барнауле закроют в январе 2025 года

До 15 января 80 предпринимателей должны освободить торговые площади по адресу: Германа Титова, 6

16 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

На рынке / Фото: из архива amic.ru

Крытый рынок в Барнауле перестанет функционировать с 2025 года. 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют здесь, уведомили в одном из мессенджеров, что в срок до 15 января они обязаны освободить торговые площади. В качестве обоснования руководство рынка прислало документ за подписью Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (есть в распоряжении редакции). Из него следует, что рынок приватизируют.

"Мы получили уведомление, что нас закрывают в связи с приватизацией рынка, а мы, арендаторы, являемся для них обременением. С нами даже не провели собрание. Просто поставили перед фактом в группе. Для нас это вообще шок. Многие отработали здесь по 30 лет. Мы не знаем, куда бежать, куда звонить и кому писать. Срок дали один месяц, чтобы расторговаться. Но это нереально. Предприниматели под Новый год закупили товар с избытком, а нас просто выгоняют на улицу. Как нам найти новые места в такой сжатый срок?" – говорит индивидуальный предприниматель Наталья.

С субботы предприниматели ведут сбор подписей жителей Барнаула, которые тоже выступают против закрытия Крытого рынка. Кроме того, они написали обращение с просьбой не допустить этого президенту России Владимиру Путину, губернатору Виктору Томенко и мэру Барнаула Вячеславу Франку.