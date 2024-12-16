"Нас выгоняют на улицу". Крытый рынок в Барнауле закроют в январе 2025 года
До 15 января 80 предпринимателей должны освободить торговые площади по адресу: Германа Титова, 6
16 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
Крытый рынок в Барнауле перестанет функционировать с 2025 года. 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют здесь, уведомили в одном из мессенджеров, что в срок до 15 января они обязаны освободить торговые площади. В качестве обоснования руководство рынка прислало документ за подписью Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (есть в распоряжении редакции). Из него следует, что рынок приватизируют.
"Мы получили уведомление, что нас закрывают в связи с приватизацией рынка, а мы, арендаторы, являемся для них обременением. С нами даже не провели собрание. Просто поставили перед фактом в группе. Для нас это вообще шок. Многие отработали здесь по 30 лет. Мы не знаем, куда бежать, куда звонить и кому писать. Срок дали один месяц, чтобы расторговаться. Но это нереально. Предприниматели под Новый год закупили товар с избытком, а нас просто выгоняют на улицу. Как нам найти новые места в такой сжатый срок?" – говорит индивидуальный предприниматель Наталья.
С субботы предприниматели ведут сбор подписей жителей Барнаула, которые тоже выступают против закрытия Крытого рынка. Кроме того, они написали обращение с просьбой не допустить этого президенту России Владимиру Путину, губернатору Виктору Томенко и мэру Барнаула Вячеславу Франку.
"Получается, микрорайон Поток останется вообще без рынка. Плевать на людей, плевать на предпринимателей. Это беспредел полнейший", – заключила Наталья.
12:49:33 16-12-2024
Закрывают рынки (крытый. новый), вначале запретили скотобойни - монополисты с отравленной едой побеждают.
14:11:08 16-12-2024
Гость (12:49:33 16-12-2024) Закрывают рынки (крытый. новый), вначале запретили скотобой...
А как красиво пели, мол ничего не изменится, только название на ярмарку! Ну-ну,Этой ярмарки краски, разноцветные пляски,
Деревянные качели, расписные карусели.
Звуки шарманки, гаданье цыганки,
Медовый пряник, да воздушный шарик.
15:08:10 16-12-2024
Гость (14:11:08 16-12-2024) А как красиво пели, мол ничего не изменится, только назв... Это про Новый рынок пели.
12:52:06 16-12-2024
Под высоточку место нужно?
13:35:30 16-12-2024
Гость (12:52:06 16-12-2024) Под высоточку место нужно?... Застройщики будут рады, сетевые продуктовые магазины, а, следовательно, и отдельные личности, принимающие решения. А далее, если простые, то как Шеломенцев, по этапу, а если не простые, то как та, что выплатила 25 млн и дальше живет и радуется.
13:15:21 16-12-2024
а чё так переживаете.
Вместо рынка - в магазин.
Интересно узнать планы собственника рынка !
13:15:30 16-12-2024
Покупал там в разное время мясо и рыбу. Оба раза обвесели. А место для высотки там хорошее!
15:03:45 16-12-2024
Гость (13:15:30 16-12-2024) Покупал там в разное время мясо и рыбу. Оба раза обвесели. А...
Ну там обвесили, а в магазинах с качеством объегоривают. Сам лично видел куски мяса с дырками от шприца
15:30:03 16-12-2024
Гость (15:03:45 16-12-2024) Ну там обвесили, а в магазинах с качеством объегоривают.... А тут экологически чистое мясо, ага ? Большего бреда я давно не слышал. Сдай тест рыночного мяса в лабораторию - офигеешь от того что там в нем напичкано. Зато типо фермерское, ага, можно продавать в 2 или 3 раза дороже :-)
17:24:48 16-12-2024
Гость (15:30:03 16-12-2024) А тут экологически чистое мясо, ага ? Большего бреда я давно...
Слушай, я лично ходил с человеком который 15 лет в ресторанах работает. Он мне показал как правильно должно выглядеть свежее мясо. Конкретно с ним ходили по Новому рынку и 50% тамошнего исключительно правильное и свежее
19:47:30 16-12-2024
Гость (17:24:48 16-12-2024) Слушай, я лично ходил с человеком который 15 лет в ресто... 5% МЯСА
22:05:09 16-12-2024
Гость (17:24:48 16-12-2024) Слушай, я лично ходил с человеком который 15 лет в ресто... Сказки другим рассказывай, про лоха ресторанного своего
23:05:14 16-12-2024
Гость (13:15:30 16-12-2024) Покупал там в разное время мясо и рыбу. Оба раза обвесели. А... мясо я и в магазине куплю , а вот , например , живого корма для аквариумных рыбок больше нигде нет. Сетевые зоомагазины им не торгуют.
13:16:03 16-12-2024
А в договорах аренды что написано насчёт расторжения договора и сроков, за которые одна сторона должна уведомить другую?
14:10:25 16-12-2024
А вы торговые палатки у краевой администрации поставьте и там тогруйте. Там на вас быстро обратят внимание.
15:31:45 16-12-2024
Гость (14:10:25 16-12-2024) А вы торговые палатки у краевой администрации поставьте и та... Ну попробуй поставь, умник. Для таких умных демократизаторы быстро найдутся, уползете на карачках бросив свои палатки и прочий хлам.
19:37:47 16-12-2024
Гость (15:31:45 16-12-2024) Ну попробуй поставь, умник. Для таких умных демократизаторы ... А ты-то чего радуешься? Думаешь, на тебя "демократизатор" не найдется?
14:13:26 16-12-2024
Рынок этот мертвый, все дороже чем на других, ассортимент никакой, рыбу тухлую продают и никто за этим не следит. Единственно ценное что там было - это аквариумные рыбки и растения. Остальное можно разгонять смело
14:26:36 16-12-2024
Гость (14:13:26 16-12-2024) Рынок этот мертвый, все дороже чем на других, ассортимент ни... На других тоже давно всё дороже,чем в магазинах.
15:06:36 16-12-2024
Гость (14:13:26 16-12-2024) Рынок этот мертвый, все дороже чем на других, ассортимент ни... Это 80!!!! человек, которые сами себя обеспечивают...Лучше человек 50 Администрации уволить, всё равно от них один вред...
15:28:09 16-12-2024
Дюша (15:06:36 16-12-2024) Это 80!!!! человек, которые сами себя обеспечивают...Лучше ч... Это торгаши, т.е. те кто сам ничего не делает, а тупо перепродает, причем часто тухлятину, опасную для здоровья людей. Пинком под зад таких, не жалко.
15:59:43 16-12-2024
Гость (15:28:09 16-12-2024) Это торгаши, т.е. те кто сам ничего не делает, а тупо перепр... Вам милее торгаши, которые сами ничего не производят, но на каждом углу торгуют своими некачественными товарами под жёлто-зелёной вывеской дороже всех? А вырученные деньги отправляют испанским мачо.
17:24:12 16-12-2024
Гость (15:28:09 16-12-2024) Это торгаши, т.е. те кто сам ничего не делает, а тупо перепр... Пинком под зад ублюдков в сетях, которые на 100 грамм мяса шприцуют 100 грамм бульона соевого...Которые торгуют молоком, которое забыло как прокисать...Яблоками, в которые можно втыкать фитиль и они гореть будут сутки натертым воском...Водой бутилированной из под крана...Вином грузинским, которого в тысячу раз больше, чем Грузия может за пятилетку произвести. Хлебом, который через пару дней весь плесенью покрывается от многократной переработки.
14:14:05 16-12-2024
Если честно то рынок там ни какой
Только сапожник хороший.
14:49:45 16-12-2024
Гость (14:14:05 16-12-2024) Если честно то рынок там ни какой Только сапожник хороши... Там рынок рыбок. Постоянноезжу брать, рыбки в разы дешевле чем в зооагазинах, которые ценники дерут.
Как узнать, куда переедет рыбий рынок?
14:56:13 16-12-2024
Гость (14:49:45 16-12-2024) Там рынок рыбок. Постоянноезжу брать, рыбки в разы дешевле ч... Выключите дурочку и узнайте у продавцов куда они переедут. Кто кроме них вам ответить сможет?
16:15:38 16-12-2024
Гость (14:56:13 16-12-2024) Выключите дурочку и узнайте у продавцов куда они переедут. К... сами дурочку выключите, они не знают! От того и новость!
17:42:18 16-12-2024
Гость (14:49:45 16-12-2024) Там рынок рыбок. Постоянноезжу брать, рыбки в разы дешевле ч... Видимо уже ни куда, всегда там покупали рыбок и корм с 1985 года. Жаль
14:47:01 16-12-2024
Оставьте Крытый рынок.
Мы там овощи, фрукты, сало покупаем, в Тортес очень вкусные торты берем. Совсем недавно открыли постиручную, где можно стирать и сушить большие вещи. Покупаем корм для домаш. животных, делаем ключи.
На этом рынке всё есть.
Оставьте рынок для людей!!!
15:00:52 16-12-2024
Оставьте рынок Потоку,там всегда свежие продукты.
15:02:46 16-12-2024
Плохой рынок или хороший , но там работали мелкие предприниматели и насильно туда за руку не тащили. А вместо рынка пойдете в сетевой магазин, принадлежащий холдингу, зарегистрированному где-нибудь на Кипре. А предприниматели в магаз. в подсобные рабочие. Вот такая тенденция.
15:07:06 16-12-2024
80 предпринимателей выкинут на улицу. Молодцы!((( Куда пойдут деньги от приватизации рынка? Вернее, кому?
15:35:50 16-12-2024
Гость (15:07:06 16-12-2024) 80 предпринимателей выкинут на улицу. Молодцы!((( Куда пойд... Новый хозяин решит быть рынку или нет. А то площади здоровенные, продавцов мало, покупателей еще меньше из-за конских цен и никакого ассортимента конкретно на этом рынке по сравнению с другими рынками города. Кто из собственников захочет тащит такой балласт ?
17:29:02 16-12-2024
Гость (15:35:50 16-12-2024) Новый хозяин решит быть рынку или нет. А то площади здоровен... Государство должно его тащить...Его для этого создавали, а не для того, чтобы оно торговало собственностью сограждан.
15:10:41 16-12-2024
Старый базар пустой! мясом торгуют две монополистки,одна из них вообще отвратительна.
15:16:43 16-12-2024
Евгений (15:10:41 16-12-2024) Старый базар пустой! мясом торгуют две монополистки,одна из ... Покупать мясо у людей, которым до рукомойника бежать хз куда и сколько? Потоковцы привычные к отравлениям видимо...
15:29:29 16-12-2024
Евгений (15:10:41 16-12-2024) Старый базар пустой! мясом торгуют две монополистки,одна из ... Так это и есть результат модернизации...На Старом базаре торговали сотни горожан. А сейчас он реально умер. Это ТЦ, а не базар.
16:32:00 16-12-2024
Дюша (15:29:29 16-12-2024) Так это и есть результат модернизации...На Старом базаре тор... Старый Базар облагородили, туда стало приемлемым войти, не то, что раньше - грязь, срань и рвань вокруг. Приличные точки общепита на первом этаже, аккуратная торговля на втором этаже продукцией сельского хозяйства, чисто, ассортимент типичный для всех базаров. Но у вас, у совков, почему то ностальгия по временам, когда мерили вещи, стоя на картонке на снегу, а вокруг базарные пьяные бабы таскали тюки с дикой китайчатиной, которую невозможно было ощущать от пропитавшей их химии.
20:49:01 16-12-2024
Гость (16:32:00 16-12-2024) Старый Базар облагородили, туда стало приемлемым войти, не т... Себя то ты к кому причисляешь, не иначе как очередной шариков
10:09:47 17-12-2024
Гость (16:32:00 16-12-2024) Старый Базар облагородили, туда стало приемлемым войти, не т... Поверь, всегда найдутся те, для кого ты грязь, срань и рвань...
16:02:17 16-12-2024
Давно пора закрыть эти пережитки 90-х. А тех кто отработал 30 лет на рынке не особо жалко. Это их личный выбор. Но только не надо вместо него высотки строить. Лучше что-нибудь полезное для города.
19:44:23 16-12-2024
Виктор (16:02:17 16-12-2024) Давно пора закрыть эти пережитки 90-х. А тех кто отработал 3... А что вместо этих, как ты говоришь, "пережитков 90-х" придет? Сети, торгующие просрочкой? Это офигеть какая отличная альтернатива "пережиткам", да. Прежде чем что-то разрушать, убедитесь, что сейчас есть что-то лучше взамен.
>> А тех кто отработал 30 лет на рынке не особо жалко. Это их личный выбор.
Где-то уже что-то подобное слышали. Ах, да: "Они не вписались в рынок". И чем ты лучше Чубайса с такой философией? Очень надеюсь, что ты сейчас не свое личное мнение транслируешь, а отрабатываешь проплаченный заказ. Хотя и за это тебе бы точно никто спасибо не сказал.
16:23:29 16-12-2024
Гость (16:15:38 16-12-2024) сами дурочку выключите, они не знают! От того и новость!... Значит вы тупее паровоза. Если продавцы еще не знают, куда их "хозяин" пристроит, то кто вам мешает написать им на бумажке свой номер телефона или номер продавца записать? Так что насчет выключения дурочки я прав. Ищите их и дай бог обрящите.
18:05:35 16-12-2024
Гость (16:23:29 16-12-2024) Значит вы тупее паровоза. Если продавцы еще не знают, куда и... Специально банкротят,путём повышения аренды, кому-то землица приглянулась.
40лет прожил на Потоке,рынок всегда был живой.
18:22:13 16-12-2024
Кому-то и куда-то писать, конечно можно, но бесполезно! Кое-кто, объявлял же о новой волне приватизации. А коль "коготок увяз - птичке всей пропа́сть!". Кому-то местечко возонравилось под человейник, Ленинский проспект рядом - красная линия. Да и реновация района Поток, к тому же затеяна. Идёт процесс десоветизации - Речного вокзала, ЦУМа уже НЕТ, подбирается и снос Нового рынка, ДК "Трансмаш", и вот теперь и Крытый.
Людей искренне жалко, которые пред НГ в смятении, и которым придется искать новую работу.
18:52:43 16-12-2024
Пока есть время напишите, или выложите видео с обращением на горячую линию Президента РФ.
21:15:09 16-12-2024
На рынке всегда есть что то хорошее что то плохое на то он и рынок,я против закрытия,то что есть там не все есть в магазинах да и на рынке попробовать дают, я кое что покупаю на крытом это дешевле чем в магазине,деревни разорвали за базары взялись
21:17:56 16-12-2024
Пора народу вставать,власти совсем озверели
21:54:18 16-12-2024
там выйдет отличный культурный район а не то, что сейчас грязь и толпы. уберите его оттуда! Жители соседних домов умоляют
22:05:56 16-12-2024
Гость (21:54:18 16-12-2024) там выйдет отличный культурный район а не то, что сейчас гря... Где ты там грязь нашел
23:11:36 16-12-2024
Гость (21:54:18 16-12-2024) там выйдет отличный культурный район а не то, что сейчас гря... Это каких "соседних домов" ? Рядом с Крытым рынком нет домов. Ближайшие в 300 метрах. Да и те не дома , а общаги , на три четверти маргиналами заселённые.
21:55:20 19-12-2024
Гость (21:54:18 16-12-2024) там выйдет отличный культурный район а не то, что сейчас гря... А вы хоть раз были на Крытом рынке??? Какие жители каих домов??? Там рядом ни одного жилого дома нет!!! А вот свежие овощи фрукты есть ВСЕГДА! И осенью многие покупают овощи сетками! В магазин идти???🤦♀️
22:25:32 16-12-2024
Тут и обсуждать нечего, убрать это грязное позорище, 21 век на дворе, а они все про базары какие-то. Благодаря защитникам такой «старины» так и проживаем в …. Новый рынок такое же позорище, только в центре города. С трусами, яблоками и лопатами на входе. Снести оба и точка.
22:44:48 16-12-2024
Закрыть этот гадюшник давно пора, торгаши перекупы охренели вконец.
В центре деваха торгует колбасами.
Купили сало, спросили специально промка или фермерское, грит крестьянкое. Есть неважно химия топится и запах противный.
Цены конские! На всё.
Выгнать сцаными тряпками на мороз.
01:01:06 17-12-2024
На Крытом рынке я Сурикова очень часто видел, он не по бумажным отчетам знал цену мяса. Из охраны - только водитель все время ходил с ним - здоровый такой мужик. И сам там покупал мясо за свои кровные .
Да и Баварин частенько на рынках был.
А вот ни Томенко, ни Франка народ на рынках не видел. Может имеет смысл поближе к народу быть. Пообщаться с людьми, почему им рынок жизненно необходим. Тогда и планов по сносу рынков не будет.
А если собственник рынка не хочет его содержать - провести аукцион по перепродаже здания с прилегающей территорией с условием сохранения профиля.
А чтобы грязи не было - это недоработка администрации города и края, куда она смотрит? Все полномочия у нее есть, главное , чтобы желание их применять было.
07:35:12 17-12-2024
Вот уроды
07:40:04 17-12-2024
голосовал за томенко ? получай
08:56:01 17-12-2024
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вася
07:40:04 17-12-2024
голосовал за томенко ? получай
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Увася, я голосовал за Томенко! Чем, он плох? Человек работает.
Да А. Край сельхоз регион.
Но всё равно город и край потихоньку становится лучше. Хоть так.
Надо любить свою Родину, её сынок не выбирают.
Ну а базар энтот, надо улучшить внешне+ контроль за качеством.
Порой люди с худшим прошлым, строят лучшее будующее!!!
20:14:31 17-12-2024
И правильно делают. Сделайте вместо этого рынка нормальный магазин, всё хоть людям польза будет, чем этих спекулянтов кормить.
23:32:49 19-12-2024
Я очень рад, что этот рынок наконец закроют
Брать там нечего, грязно очень брезгливо
Торгаши выглядят запито, бомжи в тамбурах спят,тараканов очень много
Может открот что приличное!