Спасительные квадраты. В Барнауле построили новый дом для переселенцев и детей-сирот

Жильё особой социальной значимости в рамках краевой программы специально под две важные социальные категории возвела ГК "Союз"

31 марта 2023, 09:20, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqRaybhG

Дом на Беляева, 14 / Фото: Анна Зайкова, altapress.ru

Всего за пять месяцев в Барнауле построили дом, где теперь будут счастливо жить семьи из ветхих и аварийных домов, а также дети-сироты. Ключи первым жильцам в понедельник, 27 марта, лично вручал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он вместе с мэром города Вячеславом Франком и генеральным директором ГК "Союз" Владимиром Отмашкиным заглянул в гости к новосёлам.

Что это за дом такой?

Это новый девятиэтажный дом на улице Беляева, 14. Его возводил специализированный застройщик "Шотландия" (входит к ГК "Союз"). Здесь 72 квартиры, 18 из которых находятся в собственности Алтайского края. Их приобрели для детей-сирот. Ещё 52 передадут гражданам, переселённым из ветхого и аварийного жилья в рамках краевой программы.

То есть почти весь дом отдан под социальные нужды города и региона. А потому и требования к его возведению были особенными. Закон требует предоставить двум указанным категориям граждан квартиры чётко определённого метража.

"Основные сложности были как раз при проектировании, потому что надо было попасть в те квадратные метры, в которые надо было. Но наши проектировщики разобрались. Для каждой конкретной семьи – почти конкретная квартира", – рассказал Владимир Отмашкин.Дом возвели в рекордно короткие сроки: строительство начали в июле 2022 года, а завершили уже в ноябре, то есть всего за пять месяцев. Этого удалось добиться за счёт грамотного распределения работы: в составе группы компаний "Союз" есть и проектировочные организации, и строительные, и производственные.

"Барнаул таких темпов строительства не знал. Что важно, скорость строительства не повлияла на качество: в ходе строительных работ были соблюдены все технологические процессы", – заверил Отмашкин.





















Вручение ключей от квартир в доме на Беляева, 14 / Фото: Анна Зайкова, altapress.ru

Кто уже получил квартиры?

Счастливыми обладателями ключей от квартир в новом доме стали первые три семьи из 52, стоящих в очереди по программе переселения. Жильё получили Ольга Кузнецова, Дмитрий Андрюшов и Евгения Куропаткина. Каждого из них глава региона поздравил лично.

"Выражаем вам огромную благодарность. Замечательный новый дом", – рассказал Дмитрий Андрюшов уже в своей новой квартире, куда сразу после вручения заглянула большая делегация во главе с губернатором.

Вместе с Дмитрием в квартире будет жить его мама-инвалид (кстати, вход в дом оборудован пандусом и широким входом), сестра с детьми.

Сестра – Светлана Жукова – рассказала, что большая семья переезжает из аварийного дома на Ленина, 127. Это дом напротив Дома быта рядом с ремонтируемым мостом на Новом рынке (сейчас там разворотное трамвайное кольцо). Да-да, это тот самый жёлтый дом, который давно уже выглядит нежилым. Но нет, там до последнего времени обитали две семьи. И вот одна из них наконец будет праздновать новоселье.

"Это просто чудо какое-то. Вы не представляете, что там было за жильё. Мы так устали жить в том старом, почти разваленном доме. Когда маме давали там квартиру, говорили, что временно, год-два. А в итоге мы с братом прожили там всю жизнь", – рассказала Жукова.

Новая квартира – "трёшка", около 53 "квадратов", но позволит разместиться и матери, и сыну, и дочери с детьми. Но главное, что это новый дом со всеми удобствами и чистовой отделкой.

Их соседи, семья Куропаткиных с двумя детьми, переезжают из Затона. Говорят, что между их комнатой в старой коммунальной квартирой в "убитой" двухэтажке и новой квартирой на Беляева не просто большая – огромная разница. И дело не только в близости к центру города, "свежем" доме, чистых коридорах и потолках, твёрдых полах, но и даже в квадратуре.

"Там у нас было 18 "квадратов", а тут дали даже больше – 22. После расселения временно жили у родителей мужа, так что с нетерпением ждём переезда. Там коммуналка была, а тут своя квартира, своя кухня и туалет. Тёплая, чистая, светлая, с большими окнами. И ремонт есть: обои, линолеум, плита и раковина на кухне, ванная, раковина и унитаз в ванной. Это же замечательно", – рассказала amic.ru Евгения Куропаткина.









































Новый дом на Беляева, 14 / Фото: Анна Зайкова, altapress.ru

Между властями и бизнесом – взаимопонимание

Повторимся, дом строили по заказу властей и специально под две важные социальные категории: переселенцев из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот.

Причём программу по переселению удалось реализовать на два года раньше, чем было изначально запланировано. Она рассчитана до 2025 года, но в 2021-м власти региона приняли решение поскорее её провести и начать следующий этап – обновление фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко.

"Надо переходить уже на следующий этап – до конца 2023 года задача перед городскими властями стоит, и при поддержке края работы будут выполнены. И вот таких счастливых, на мой взгляд, примеров будет много. Хорошо, что между властями и бизнесом есть взаимопонимание по вопросу социальной важности. Удаётся и объекты получить хорошие, и стройку выдержать. Но главное, чтобы люди были счастливы", – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил Владимира Отмашкина и ГК "Союз" за оперативное и качественное строительство. Кстати, для холдинга это не первый такой объект. И, по словам уже Отмашкина, отрадно, что активная стройка началась на Потоке.

"У района есть будущее. Он становится чище, лучше. Старый фонд интенсивно сносят, значит, нужно строить новое жильё. Радует, что здесь переселяют людей. Это огромная радость и польза для города", – подытожил Владимир Отмашкин.

ООО СЗ Шотландия

На правах рекламы