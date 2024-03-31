Специалист рассказал о неожиданной пользе томатного сока
Пить его можно не более двух стаканов в день
31 марта 2024, 11:40, ИА Амител
Томаты / Фото: unsplash.com/photos/orange-tomatoes-g4wzhY8qiMw
Биолог Ирина Лялина рассказала о необычных полезных свойствах томатного сока. Её слова передают "Известия".
Томатный сок – диетический напиток. Он насыщен витаминами А, С, В6, РР, Е, Мg, органическими кислотами и пектиновыми веществами. Также он помогает поднять настроение и поддерживает молодость, снижая риск сердечных заболеваний и рака.
При этом, как заявила эксперт, в день можно выпивать не больше двух стаканов томатного сока.
При покупке напитка в магазине она порекомендовала обращать внимания на те позиции, что подходят для детского питания.
13:12:16 31-03-2024
Пойду из таджицкой пасты наведу пару стаканчикоа
17:17:53 31-03-2024
Надо до матушки скататься и затариться натуральной, самодельной кровью помидор. Могу продать желающим. Банка 3 литра - 600 рублей. Доставки нет.
01:13:15 01-04-2024
Необходимо напомнить о большом содержании железа, для устранения анемии.
09:52:53 01-04-2024
Гость (01:13:15 01-04-2024) Необходимо напомнить о большом содержании железа, для устран... Железо много лучше усваивается из животной пищи. Почитайте, сколько литров этого сока надо пить для устранения анемии.
12:06:08 02-04-2024
Томатный сок полезен хотя бы тем, что им можно "лечиться" наутро... На стакан половина чайной ложки соли и добрая щепотка смолотой смеси перцев- и вуаля! Поциент как огурчик, твёрдый, зелёный и пупырчатый!