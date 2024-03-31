НОВОСТИЗдоровье

Специалист рассказал о неожиданной пользе томатного сока

Пить его можно не более двух стаканов в день

31 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Томаты / Фото: unsplash.com/photos/orange-tomatoes-g4wzhY8qiMw
Томаты / Фото: unsplash.com/photos/orange-tomatoes-g4wzhY8qiMw

Биолог Ирина Лялина рассказала о необычных полезных свойствах томатного сока. Её слова передают "Известия".

Томатный сок – диетический напиток. Он насыщен витаминами А, С, В6, РР, Е, Мg, органическими кислотами и пектиновыми веществами. Также он помогает поднять настроение и поддерживает молодость, снижая риск сердечных заболеваний и рака.

При этом, как заявила эксперт, в день можно выпивать не больше двух стаканов томатного сока.

При покупке напитка в магазине она порекомендовала обращать внимания на те позиции, что подходят для детского питания. 

Продукты

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:12:16 31-03-2024

Пойду из таджицкой пасты наведу пару стаканчикоа

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:53 31-03-2024

Надо до матушки скататься и затариться натуральной, самодельной кровью помидор. Могу продать желающим. Банка 3 литра - 600 рублей. Доставки нет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:13:15 01-04-2024

Необходимо напомнить о большом содержании железа, для устранения анемии.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:53 01-04-2024

Гость (01:13:15 01-04-2024) Необходимо напомнить о большом содержании железа, для устран... Железо много лучше усваивается из животной пищи. Почитайте, сколько литров этого сока надо пить для устранения анемии.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:08 02-04-2024

Томатный сок полезен хотя бы тем, что им можно "лечиться" наутро... На стакан половина чайной ложки соли и добрая щепотка смолотой смеси перцев- и вуаля! Поциент как огурчик, твёрдый, зелёный и пупырчатый!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров