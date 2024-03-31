Специалист рассказал о неожиданной пользе томатного сока

Пить его можно не более двух стаканов в день

31 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Томаты / Фото: unsplash.com/photos/orange-tomatoes-g4wzhY8qiMw

Биолог Ирина Лялина рассказала о необычных полезных свойствах томатного сока. Её слова передают "Известия".

Томатный сок – диетический напиток. Он насыщен витаминами А, С, В6, РР, Е, Мg, органическими кислотами и пектиновыми веществами. Также он помогает поднять настроение и поддерживает молодость, снижая риск сердечных заболеваний и рака.

При этом, как заявила эксперт, в день можно выпивать не больше двух стаканов томатного сока.

При покупке напитка в магазине она порекомендовала обращать внимания на те позиции, что подходят для детского питания.