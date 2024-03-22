Каждая четвертая смерть – из-за алкоголя. В АКЗС решают, как заставить людей не пить
Уровень заболеваемости алкоголизмом в регионе превышает общероссийский сразу на 35%
22 марта 2024, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае проживают около 25 тысяч больных алкоголизмом – это те, кому официально поставлен диагноз. Ежегодно число любителей спиртного увеличивается на тысячи человек, по "алкогольному" показателю регион значительно превышает всероссийский. Сейчас в крае разрабатывают меры, которые позволят переломить негативную тенденцию. Ситуацию обсудили участники экспертного совета по развитию здравоохранения АКЗС.
Как сообщает пресс-служба парламента, в 2023 году уровень потребления этанола в Алтайском крае на душу населения достиг 9,6 литра, при этом в среднем по стране показатель равен 8,9 литра, сообщил главврач краевого наркологического диспансера Андрей Иванов.
За последние три года число больных алкоголизмом в регионе снизилось на 6%. В целом уровень заболеваемости в крае превышает общероссийский сразу на 35%. Каждый год число больных алкоголизмом на Алтае прирастает на три тысячи человек, из них более 250 больным также диагностируют алкогольный психоз.
"В Алтайском крае количество пациентов с алкогольными психозами снизилось на 21%, но все равно превышает среднероссийские показатели", – отметил Иванов.
Чаще всего диагноз "алкоголизм" в регионе ставят пациентам от 40 до 59 лет (53%) и от 20 до 39 (41%). При этом лишь пятая часть из них – женщины.
В то же время число людей, ведущих здоровый образ жизни, в Алтайском крае ежегодно снижается, добавила главврач краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина. По этому показателю регион снова уступает другим субъектам РФ. Так, если в 2020 году людей "со здоровыми ценностями" в Алтайском крае было 9,3% (РФ – 12%), то в 2022-м – 5,9% (РФ – 7,2%).
"Каждая четвертая смерть в регионе прямо или косвенно связана со злоупотреблением алкоголя. Поэтому необходимо скорейшее принятие эффективных мер по снижению потребления алкоголя", – подчеркнула Репкина.
В декабре 2023 года правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. По ней среднедушевой показатель потребления спиртного к 2030 году должен снизиться до 7,8 литра. В Алтайском крае, еще раз напомним, он равен 9,6 литра. До 25 марта участники совета должны сформировать предложения, которые позволят региону избавиться от "алкогольной зависимости" и приблизиться к целевым показателям.
13:20:12 22-03-2024
Заставить всех работать.
13:20:16 22-03-2024
"В АКЗС решают, как заставить людей не пить" - Как? - Конечно же продлить продажу алкоголя до 23 часов
15:01:43 22-03-2024
"В АКЗС решают, как заставить людей не пить" - Как? - Конечно же открыть в каждой многоэтажке по пивнушке, да не по одной.
13:50:37 22-03-2024
Осипов уже предложил продлить продажу алкоголя до 23 часов. Это полумера!!! Предлагаю разрешить продажу круглосуточно!!! Только так мы сможем победить алкоголизм в крае!!! (для непонятливых- сарказм это)
13:53:49 22-03-2024
Пил чуть ли каждый день! в этом году как отрезало. тупо после новогодних праздников не охота вообще. Что это?
11:25:21 23-03-2024
Гость (13:53:49 22-03-2024) Пил чуть ли каждый день! в этом году как отрезало. тупо посл... Работа АКЗС
14:00:57 22-03-2024
Пусть с себя начнут заставляльщики.
14:17:24 22-03-2024
Да кому они нужны эти алкаши, если только в очередной раз распилить выделенные средства.
14:43:46 22-03-2024
Пусть сначала о себе подумают. Как бы самим не запиться.
15:01:54 22-03-2024
Это к Осипову..он знает. Сначала пооткрывали пивнушек в каждом доме, а теперь и продлят их работу до 23.00.
15:15:11 22-03-2024
Гость (15:01:54 22-03-2024)Сначала пооткрывали пивнушек в каждом доме, а теперь и продлят их работу до 23.00. большая часть пивнушек/наливаек/разливаек работает в будние дни как минимум до 24 часов. а то и дольше... значит ограничение до 23 часов это все таки ограничение?
16:00:46 22-03-2024
Гость (15:15:11 22-03-2024) большая часть пивнушек/наливаек/разливаек работает в будние ... Если вы не в курсе, то огромное колличество пивнушек в жилых домах являются магазинами так как не проходят по площади. И да- официально они должны работать до 21:00. Они нарушают этот режим, кося под бары, но нелегально! Теперь же собираются продлить их работу до 23:00 - официально. Понятно теперь?
Что еще больше осложнит жизнь жителей МКД.
15:04:42 22-03-2024
" Заставить"!!! Других слов и мер у нас не знают. Достали уже эти заставлялы
15:23:32 22-03-2024
наливаку в каждый дом и работают пусть круглосуточно.
15:48:49 22-03-2024
Каждая четвертая смерть в регионе прямо или косвенно связана со злоупотреблением алкоголя ------ Бред сивой кобылы.
21:07:47 22-03-2024
За последние три года число больных алкоголизмом в регионе снизилось на 6%.
НО:
Каждый год число больных алкоголизмом на Алтае прирастает на три тысячи человек, ...
Что за бред сивой кобылы!?
12:12:52 23-03-2024
Депутаты никак не нажрутся.