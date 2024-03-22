Каждая четвертая смерть – из-за алкоголя. В АКЗС решают, как заставить людей не пить

Уровень заболеваемости алкоголизмом в регионе превышает общероссийский сразу на 35%

22 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Алкоголизм, пьянство / Фото: nur.kz

В Алтайском крае проживают около 25 тысяч больных алкоголизмом – это те, кому официально поставлен диагноз. Ежегодно число любителей спиртного увеличивается на тысячи человек, по "алкогольному" показателю регион значительно превышает всероссийский. Сейчас в крае разрабатывают меры, которые позволят переломить негативную тенденцию. Ситуацию обсудили участники экспертного совета по развитию здравоохранения АКЗС.

Как сообщает пресс-служба парламента, в 2023 году уровень потребления этанола в Алтайском крае на душу населения достиг 9,6 литра, при этом в среднем по стране показатель равен 8,9 литра, сообщил главврач краевого наркологического диспансера Андрей Иванов.

За последние три года число больных алкоголизмом в регионе снизилось на 6%. В целом уровень заболеваемости в крае превышает общероссийский сразу на 35%. Каждый год число больных алкоголизмом на Алтае прирастает на три тысячи человек, из них более 250 больным также диагностируют алкогольный психоз.

"В Алтайском крае количество пациентов с алкогольными психозами снизилось на 21%, но все равно превышает среднероссийские показатели", – отметил Иванов.

Чаще всего диагноз "алкоголизм" в регионе ставят пациентам от 40 до 59 лет (53%) и от 20 до 39 (41%). При этом лишь пятая часть из них – женщины.

В то же время число людей, ведущих здоровый образ жизни, в Алтайском крае ежегодно снижается, добавила главврач краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина. По этому показателю регион снова уступает другим субъектам РФ. Так, если в 2020 году людей "со здоровыми ценностями" в Алтайском крае было 9,3% (РФ – 12%), то в 2022-м – 5,9% (РФ – 7,2%).

"Каждая четвертая смерть в регионе прямо или косвенно связана со злоупотреблением алкоголя. Поэтому необходимо скорейшее принятие эффективных мер по снижению потребления алкоголя", – подчеркнула Репкина.

В декабре 2023 года правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. По ней среднедушевой показатель потребления спиртного к 2030 году должен снизиться до 7,8 литра. В Алтайском крае, еще раз напомним, он равен 9,6 литра. До 25 марта участники совета должны сформировать предложения, которые позволят региону избавиться от "алкогольной зависимости" и приблизиться к целевым показателям.