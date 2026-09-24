Специалисты автосервиса развенчали популярные мифы об экономии топлива

Экономия не должна достигаться за счет безопасности или приводить к дорогостоящему ремонту

24 сентября 2026, 10:49, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Популярные советы по снижению расхода топлива далеко не всегда дают заметный результат, а некоторые из них способны ухудшить безопасность и ускорить износ автомобиля. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель автосервиса Fit Service "Ярославское шоссе" Андрей Кузин.

"На современных автомобилях с электронным впрыском движение на передаче с отпущенным газом часто экономичнее нейтральной скорости: подача топлива почти прекращается", — говорит Кузин.

По словам специалиста, при движении на нейтральной передаче двигатель продолжает работать на холостых оборотах и расходовать топливо. Кроме того, водитель лишается возможности использовать торможение двигателем.

Различается и эффективность езды с открытыми окнами. В городе при небольшой скорости такой вариант может быть экономичнее кондиционера, однако на трассе при скорости выше 80–90 км/ч открытые окна увеличивают аэродинамическое сопротивление, поэтому разумнее использовать климатическую систему.

Эксперт также предостерег от чрезмерного повышения давления в шинах ради снижения расхода. Экономия в таком случае минимальна, зато ухудшается сцепление с дорогой и быстрее изнашивается протектор. Недостаточное давление также опасно: шины сильнее нагреваются, изнашиваются по краям и увеличивают расход топлива. Проверять давление Кузин советует на холодных колесах не реже одного раза в месяц.

Система "старт-стоп", по словам специалиста, не приводит к ускоренному износу автомобиля, поскольку соответствующие узлы изначально рассчитаны на частые запуски двигателя.

Наиболее эффективным способом снизить расход топлива эксперт назвал поддержание исправного технического состояния автомобиля, своевременную замену расходников, правильное давление в шинах и плавную манеру вождения. При этом экономия не должна достигаться за счет безопасности или приводить к дорогостоящему ремонту.