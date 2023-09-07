Специалисты фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае
Отмечается, что скачок был ожидаемым и прогнозируемым
07 сентября 2023, 14:23, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет. Об этом сообщает "КП-Алтай".
За сутки 5 сентября в регионе зафиксировали 27 случаев заболевания. Эксперты считают, что подъем был ожидаемым и прогнозируемым.
Главный внештатный эпидемиолог Ирина Переладова заявила о том, что пока никаких ограничений в регионе вводить не будут. При этом новый приказ о противоэпидемических мероприятиях готов. Он предусматривает ношение масок, ограничение массовых мероприятий и т.д.
Вводить ограничения планируют только при превышении порога заболеваемости.
14:40:42 07-09-2023
Ну ладно вакцин нет, это понятно. А тесты на ковид есть, что-то не упомянули
14:43:16 07-09-2023
Вторая часть Марлезонского балета. Сезон нагнетания страха объявляется открытым. Вторая публикация сегодня.))
14:44:11 07-09-2023
Знакомый 30-летний здоровяк 2 недели назад свалился с пневмонией. Уже выписали. Мож она и была, он диагноз не озвучивал.
14:59:26 07-09-2023
Гость (14:44:11 07-09-2023) Знакомый 30-летний здоровяк 2 недели назад свалился с пневмо... Народ сам по своей воле сажает иммунитет вредными привычками, плохим питанием, игнорирует занятия спорт, малоподвижный образ жизни, шашлыки каждый выходной. Вот и результат. Сюда еще можно добавить угробленный прививками иммунитет.
11:29:35 08-09-2023
Гость (14:59:26 07-09-2023) Народ сам по своей воле сажает иммунитет вредными привычками... У вас мозг угроблен по жизни... Прививки НЕ САЖАЮТ иммунитет, они его ФОРМИРУЮТ. Учиться надо было, а не ворон считать.
14:53:04 07-09-2023
Подождите немного. Вот с 11 сентября и начнете своим ковидом кошмарить. А пока все на выборы!
14:53:24 07-09-2023
Фиксирую потому что делают тесты (которые на самом деле показывают погоду). А если не будут делать, то никого ковида не будет (его к стати тоже не выделили в чистом виде, только рандомные куски непонятно чего ), а будет сезонное ОРВИ .
15:05:44 07-09-2023
Ну что продолжение балета. Строго все по плану, прям в одно время и в США сейчас такой же сценарий
15:36:06 07-09-2023
кто мне докажет что кавид это не грипп?
11:30:35 08-09-2023
Гость (15:36:06 07-09-2023) кто мне докажет что кавид это не грипп?... Зачем тебе что-то доказывать? Ты неграмотный. И даже писать без ошибок не можешь, а туда же.
17:26:50 07-09-2023
С понедельника всем в намордники?
00:57:31 08-09-2023
ждем с нетерпением новых вакцин!!!! будет разумным ввести маски до следующего лета, а также перевести всех на удаленку, чтобы уменьшить заражение, закрыть общественные места и ввести комендантский час, за неношение маски наказывать уголовной ответственностью,в магазины за необходимыми продуктами, сделать посещение в сопровождении полиции или общественных патрулей, развернуть штабы с волонтерами и представителями администраций, для контроля и наказания виновных административными штрафами, создать изоляторы для злостных нарушителей общественного порядка, установленных специальной коммисией
11:03:03 08-09-2023
Надо значит дома сидеть и по улицам не шастать. Я до сих пор страдаю после болезни. Слабость, головокружение и прочие неприятности
11:05:54 08-09-2023
Я после ковида запахи вообще не чувствовал,. Кто-то идёт нос вопросит от какой-нибудь пони, а мне пофиг. А потом задумался, не я ли попахивай)
11:31:13 08-09-2023
Сколько же слабоумных среди комментаторов...
12:23:56 08-09-2023
Следует серьезно относиться к этой информации. Как минимум, не посещать пока массовые мероприятия
12:26:31 08-09-2023
Самое верное средство от ковида - самоизоляция! Так что сидим дома и бережем здоровье!