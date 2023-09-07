Специалисты фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае

Отмечается, что скачок был ожидаемым и прогнозируемым

07 сентября 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет. Об этом сообщает "КП-Алтай".

За сутки 5 сентября в регионе зафиксировали 27 случаев заболевания. Эксперты считают, что подъем был ожидаемым и прогнозируемым.

Главный внештатный эпидемиолог Ирина Переладова заявила о том, что пока никаких ограничений в регионе вводить не будут. При этом новый приказ о противоэпидемических мероприятиях готов. Он предусматривает ношение масок, ограничение массовых мероприятий и т.д.

Вводить ограничения планируют только при превышении порога заболеваемости.