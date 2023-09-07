НОВОСТИЗдоровье

Специалисты фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае

Отмечается, что скачок был ожидаемым и прогнозируемым

07 сентября 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет. Об этом сообщает "КП-Алтай".

За сутки 5 сентября в регионе зафиксировали 27 случаев заболевания. Эксперты считают, что подъем был ожидаемым и прогнозируемым.

Главный внештатный эпидемиолог Ирина Переладова заявила о том, что пока никаких ограничений в регионе вводить не будут. При этом новый приказ о противоэпидемических мероприятиях готов. Он предусматривает ношение масок, ограничение массовых мероприятий и т.д. 

Вводить ограничения планируют только при превышении порога заболеваемости.

Алтайский край Коронавирус

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

14:40:42 07-09-2023

Ну ладно вакцин нет, это понятно. А тесты на ковид есть, что-то не упомянули

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:16 07-09-2023

Вторая часть Марлезонского балета. Сезон нагнетания страха объявляется открытым. Вторая публикация сегодня.))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:11 07-09-2023

Знакомый 30-летний здоровяк 2 недели назад свалился с пневмонией. Уже выписали. Мож она и была, он диагноз не озвучивал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:26 07-09-2023

Гость (14:44:11 07-09-2023) Знакомый 30-летний здоровяк 2 недели назад свалился с пневмо... Народ сам по своей воле сажает иммунитет вредными привычками, плохим питанием, игнорирует занятия спорт, малоподвижный образ жизни, шашлыки каждый выходной. Вот и результат. Сюда еще можно добавить угробленный прививками иммунитет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:35 08-09-2023

Гость (14:59:26 07-09-2023) Народ сам по своей воле сажает иммунитет вредными привычками... У вас мозг угроблен по жизни... Прививки НЕ САЖАЮТ иммунитет, они его ФОРМИРУЮТ. Учиться надо было, а не ворон считать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:04 07-09-2023

Подождите немного. Вот с 11 сентября и начнете своим ковидом кошмарить. А пока все на выборы!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:24 07-09-2023

Фиксирую потому что делают тесты (которые на самом деле показывают погоду). А если не будут делать, то никого ковида не будет (его к стати тоже не выделили в чистом виде, только рандомные куски непонятно чего ), а будет сезонное ОРВИ .

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:05:44 07-09-2023

Ну что продолжение балета. Строго все по плану, прям в одно время и в США сейчас такой же сценарий

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:06 07-09-2023

кто мне докажет что кавид это не грипп?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:35 08-09-2023

Гость (15:36:06 07-09-2023) кто мне докажет что кавид это не грипп?... Зачем тебе что-то доказывать? Ты неграмотный. И даже писать без ошибок не можешь, а туда же.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

17:26:50 07-09-2023

С понедельника всем в намордники?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:57:31 08-09-2023

ждем с нетерпением новых вакцин!!!! будет разумным ввести маски до следующего лета, а также перевести всех на удаленку, чтобы уменьшить заражение, закрыть общественные места и ввести комендантский час, за неношение маски наказывать уголовной ответственностью,в магазины за необходимыми продуктами, сделать посещение в сопровождении полиции или общественных патрулей, развернуть штабы с волонтерами и представителями администраций, для контроля и наказания виновных административными штрафами, создать изоляторы для злостных нарушителей общественного порядка, установленных специальной коммисией

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

11:03:03 08-09-2023

Надо значит дома сидеть и по улицам не шастать. Я до сих пор страдаю после болезни. Слабость, головокружение и прочие неприятности

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гриша

11:05:54 08-09-2023

Я после ковида запахи вообще не чувствовал,. Кто-то идёт нос вопросит от какой-нибудь пони, а мне пофиг. А потом задумался, не я ли попахивай)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:13 08-09-2023

Сколько же слабоумных среди комментаторов...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Натали

12:23:56 08-09-2023

Следует серьезно относиться к этой информации. Как минимум, не посещать пока массовые мероприятия

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергеев

12:26:31 08-09-2023

Самое верное средство от ковида - самоизоляция! Так что сидим дома и бережем здоровье!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров