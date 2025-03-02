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Холодная вода вернулась в десятки частных домов под Барнаулом

Повреждение водопровода устранили почти на шесть часов раньше обещанного

02 марта 2025, 16:35, ИА Амител

Из крана течет вода / Фото: unsplash.com
Из крана течет вода / Фото: unsplash.com

Специалисты водоканала устранили повреждение водопровода в барнаульском селе Власиха на Мирном бульваре, 58. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Как отметили в водоканале, повреждение было устранено в 14:35. Изначально специалисты обещали закончить ремонт лишь к 20:30.

"Водоснабжение восстановлено", – сказано в публикации.

Напомним, на время ремонта холодной воды не было по следующим адресам:

  • Мирный бульвар, 30–84;
  • ул. Петербургская, 16, 18;
  • ул. Луганская, 1–17, 4, 6; 
  • ул. Берестовая, 46–54, 61, 63;
  • ул.  Рождественская, 5–17, 6–12 (59 частных домов).
Барнаул вода водоканал Водоснабжение

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