Холодная вода вернулась в десятки частных домов под Барнаулом

Повреждение водопровода устранили почти на шесть часов раньше обещанного

02 марта 2025, 16:35, ИА Амител

Из крана течет вода / Фото: unsplash.com

Специалисты водоканала устранили повреждение водопровода в барнаульском селе Власиха на Мирном бульваре, 58. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Как отметили в водоканале, повреждение было устранено в 14:35. Изначально специалисты обещали закончить ремонт лишь к 20:30.

"Водоснабжение восстановлено", – сказано в публикации.

Напомним, на время ремонта холодной воды не было по следующим адресам: