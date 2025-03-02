Холодная вода вернулась в десятки частных домов под Барнаулом
Повреждение водопровода устранили почти на шесть часов раньше обещанного
02 марта 2025, 16:35, ИА Амител
Из крана течет вода / Фото: unsplash.com
Специалисты водоканала устранили повреждение водопровода в барнаульском селе Власиха на Мирном бульваре, 58. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Как отметили в водоканале, повреждение было устранено в 14:35. Изначально специалисты обещали закончить ремонт лишь к 20:30.
"Водоснабжение восстановлено", – сказано в публикации.
Напомним, на время ремонта холодной воды не было по следующим адресам:
- Мирный бульвар, 30–84;
- ул. Петербургская, 16, 18;
- ул. Луганская, 1–17, 4, 6;
- ул. Берестовая, 46–54, 61, 63;
- ул. Рождественская, 5–17, 6–12 (59 частных домов).
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