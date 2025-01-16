Наиболее распространенной причиной болей и спазмов считают неправильное питание

16 января 2025, 06:40, ИА Амител

Мужчина держится за живот / Фото: pixabay.com

Специалисты провели исследование, чтобы узнать, что россияне считают основными причинами расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и как они предпочитают справляться с проблемами. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на компанию "Биннофарм Групп".

Согласно результатам опроса, наиболее распространенной причиной болей и спазмов в животе россияне считают неправильное питание – так ответили 30,1% участников. Второе место занял стресс, который упомянули 25,2% респондентов.

Среди других факторов, вызывающих проблемы с ЖКТ, жители страны назвали:

некачественные продукты – 16,2%;

заболевания ЖКТ – 14,9%;

нарушение режима питания – 10,4%;

переедание – 9,7%;

инфекционные заболевания – 8,4%;

вредные привычки (курение, алкоголь) – 5,8%;

малоподвижный образ жизни – 3,9%;

непереносимость отдельных продуктов – 3,6%.

Большинство россиян (59,6%) предпочитают лечиться медикаментами, если появляются первые симптомы. Народные средства используют 35,6% опрошенных и только 4,8% сразу обращаются к врачу.

При этом, несмотря на популярность самолечения, участники исследования в рекомендациях другим чаще упоминают необходимость обращения к специалисту (28%), борьбы со стрессом (20%), соблюдения диеты, режима питания, гигиены и отдыха.

Опрос проводился среди россиян из городов с населением свыше 100 тысяч человек, которые покупают лекарства от расстройств ЖКТ.