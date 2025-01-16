Специалисты выяснили, с чем связаны проблемы с ЖКТ у россиян
Наиболее распространенной причиной болей и спазмов считают неправильное питание
16 января 2025, 06:40, ИА Амител
Специалисты провели исследование, чтобы узнать, что россияне считают основными причинами расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и как они предпочитают справляться с проблемами. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на компанию "Биннофарм Групп".
Согласно результатам опроса, наиболее распространенной причиной болей и спазмов в животе россияне считают неправильное питание – так ответили 30,1% участников. Второе место занял стресс, который упомянули 25,2% респондентов.
Среди других факторов, вызывающих проблемы с ЖКТ, жители страны назвали:
- некачественные продукты – 16,2%;
- заболевания ЖКТ – 14,9%;
- нарушение режима питания – 10,4%;
- переедание – 9,7%;
- инфекционные заболевания – 8,4%;
- вредные привычки (курение, алкоголь) – 5,8%;
- малоподвижный образ жизни – 3,9%;
- непереносимость отдельных продуктов – 3,6%.
Большинство россиян (59,6%) предпочитают лечиться медикаментами, если появляются первые симптомы. Народные средства используют 35,6% опрошенных и только 4,8% сразу обращаются к врачу.
При этом, несмотря на популярность самолечения, участники исследования в рекомендациях другим чаще упоминают необходимость обращения к специалисту (28%), борьбы со стрессом (20%), соблюдения диеты, режима питания, гигиены и отдыха.
Опрос проводился среди россиян из городов с населением свыше 100 тысяч человек, которые покупают лекарства от расстройств ЖКТ.
07:21:43 16-01-2025
Хороший настроение - залог пищеварения. Посмотрите на людей на улицах - угрюмые, напряжённые, озабоченные. Походка усталая, сутулая, взгляд вниз. Сплошные образы тюремных узников. Откуда тут здоровье?
08:03:25 16-01-2025
Забыли один фактор, возможно вызывающий проблемы с ЖКТ - некачественная питьевая вода. Судя по тому, как раскупается бутилированная вода в магазинах, люди не хотят пить то, что течет из крана.
08:34:53 16-01-2025
гость (08:03:25 16-01-2025) Забыли один фактор, возможно вызывающий проблемы с ЖКТ - нек... Вода в бутылках, таже вода из крана, только фильтрованная 😎😉
15:31:12 16-01-2025
Сергей (08:34:53 16-01-2025) Вода в бутылках, таже вода из крана, только фильтрованная 😎... Та же вода из крана, только в бутылках)
08:52:08 16-01-2025
Не вся.
11:26:44 16-01-2025
правильно питаться, извините пожалуйста, семейные бюджеты не позволяют...!
одна хлебобулка в рационе...
02:42:38 17-01-2025
Если вспомнить историю, то сегодняшние годы являются самыми "жирными" за всё время существования СССР, в периоды военных действий люди реально голодали и умирали от этого, но по состоянию здоровья нынешнее поколение можно отнести к вымирающему, так как здоровых людей уже не найти. Может быть пора уже перестать гнаться за богатством, роскошью и обжорством, ведь это и вызывает стресс, который реально убивает не только отдельных людей, но и всю страну.