О рисках развития рака желудка предупредил онколог

В числе ключевых факторов находятся хеликобактерная инфекция, вредные привычки и фоновые заболевания желудочно-кишечного тракта

14 января 2025, 13:00, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Онколог выделил ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака желудка. В их число попали наследственность, хеликобактерная инфекция, вредные привычки и болезни ЖКТ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на онколога "СМ-Клиники" Расула Ахмаева.

По словам врача, у людей, чьи ближайшие родственники болели раком желудка, тоже есть повышенные риски появления злокачественных новообразований. Наследственный рак желудка опасен тем, что в организме могут происходить мутации генов, которые являются триггерами образования опухолей. Именно они повышают риск развития онкозаболеваний до 80%.

"Не менее опасна для здоровья и хеликобактерная инфекция, которую многие люди незаслуженно игнорируют. Именно бактерия хеликобактер пилори, обитающая в желудке наряду с другими микроорганизмами, способна не только выживать в кислой среде желудочного сока, но и активно размножаться", – отмечают "Известия".

Также врач советует пересмотреть свой рацион любителям острого, соленого или жареного. В такой пище содержится много вредных веществ. Самые опасные из них – канцерогены, которые повреждают здоровые клетки слизистой и способствуют их злокачественному перерождению.

"Заядлые курильщики и те, кто злоупотребляет спиртным, тоже сильно рискуют своим здоровьем. Ведь канцерогены спирта и табачные токсины значительно повреждают стенки желудка, вызывая эрозии и инфекционно-воспалительные процессы. В результате это все может перерасти в рак", – предупреждает врач.

Специалист подчеркивает, что у развития рака желудка есть множество предпосылок. Однако заболевание возможно предотвратить или обнаружить на ранних сроках.