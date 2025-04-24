Специальные зоны для выращивания семян появятся в Алтайском крае

Поправки к региональному закону "О семеноводстве" приняли во втором чтении на апрельской сессии АКЗС

24 апреля 2025, 10:35, ИА Амител

Зона для выращивания семян / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае появятся отдельные семеноводческие зоны. Соответствующие поправки к региональному закону "О семеноводстве" приняли во втором чтении на сессии АКЗС 24 апреля.

Настоящий проект предусматривает внесение в закон Алтайского края нормы, определяющей возможность создания специальных семеноводческих зон в порядке, установленном региональным Минсельхозом. Об этом в ходе апрельской сессии краевого Заксобрания рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Анатольевич Межин.

Решение об установлении семеноводческих зон будет приниматься в отношении земельных участков, принадлежащих физическим (в том числе индивидуальным предпринимателям) и юридическим лицам в соответствии с данными информационной системы "Семеноводство". Такая процедура будет проходить ежегодно по окончании посевной кампании, но не ранее 1 июля.

"Применение этой нормы позволит сделать по желанию товаропроизводителей информацию, содержащуюся в ГИС "Зерно", публичной для всех сельхозтоваропроизводителей и, соответственно, более эффективно подбирать семена и принимать решение о замене семенного материала", – добавил Межин.

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Николаевич Серов заявил, что в условиях применения санкций к России такой законопроект необходим.

"И мы, безусловно, должны обеспечить себя отечественными семенами, нашей алтайской селекцией", – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что данный законопроект дает для сельхозпроизводителей более широкую информацию.

Законопроект единогласно приняли в окончательной редакции.