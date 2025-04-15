Партнер в кавычках. Почему Казахстан больше не нуждается в алтайском зерне
Соседнюю республику назвали ненадежным компаньоном, который появляется на горизонте лишь для того, чтобы собрать все сливки
15 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Алтайский край сократил экспорт растительной продукции в Казахстан. Такие данные приводит региональный Центр оценки качества зерна, подсчитав поставки за первые три месяца этого года. В алтайском Союзе зернопереработчиков спад продаж называют предсказуемым, а соседнюю республику – ненадежным партнером, который появляется на горизонте лишь для того, чтобы собрать все сливки. О конфликте интересов алтайских фермеров и казахстанских трейдеров рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки снизились на треть, говорит директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак:
"Темпы поставок упали на 30%. И объем продукции составил 142 тысячи тонн. Поставки зернового сырья снизились в два раза, до 62 тысяч тонн. При этом экспорт алтайской пшеницы составил лишь 31 тысячу тонн. Если в процентном выражении смотреть по сравнению с тремя месяцами 2024 года, то -173%".
Прошлый год выдался для Казахстана необычно урожайным, отметил президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. Только пшеницы вырастили в два с половиной раза больше, чем требуется для внутреннего потребления. Поэтому неудивительно, что перестали закупать алтайскую – сейчас перед казахстанскими аграриями и трейдерами стоит задача продать свою.
"Хотелось бы напомнить, что, покупая зерно в Российской Федерации, в частности на Алтае, Казахстан никогда не покупает его для внутреннего потребления, а только для экспорта в страны Центральной Азии. Сегодняшнего количества зерна Казахстану достаточно, чтобы обеспечить экспорт на те рынки, на которых он всегда присутствовал. И именно его нехватка заставляла покупать зерно в России. И как только у них появилось достаточное количество зерна, они перестали быть "надежным и стратегическим нашим партнером", о чем заявлялось несколько раз в предыдущие годы", – пояснил Гачман.
Из Казахстана алтайское зерно шло дальше в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Пакистан и Афганистан. Выйти на рынки этих стран самостоятельно наши аграрии не могут. Всему виной, уверен Гачман, неравные условия, которые создал Казахстан для своих перекупщиков и алтайских производителей:
"Для поставки в эти страны российский экспортер должен заплатить таможенную пошлину. В прошедший сезон доходило до четырех с половиной, даже до пяти тысяч рублей. При стоимости зерна около 14-17 тысяч – это очень большая сумма, это делает экспорт для российского трейдера невыгодным и неосуществимым. Российские предприниматели, провозя по территории Казахстана свою продукцию, муку или зерно, до границы с Узбекистаном, чтобы далее это поставить в Туркмению, Таджикистан или Афганистан, должны были уплачивать и сегодня уплачивают транзитный железнодорожный тариф, который в пять-шесть раз превышает внутренний, что делает нас неконкурентными".
По словам Гачмана, главная задача, стоящая как перед краевым, так и перед федеральным Министерством сельского хозяйства, – добиться от властей Казахстана изменения правил для российских аграриев и убрать искусственно созданные льготные условия для казахстанских трейдеров, поставив перекупщиков алтайского зерна в одинаковые условия с производителями. И тогда наши аграрии смогут продавать свою продукцию в страны Центральной Азии самостоятельно, не завися от урожая и настроений в соседней республике.
07:06:23 15-04-2025
А как же таможенный союз? Разве нет правил для устранения нечестной конкуренции? Казахи тоже платят 30% от своей продукции, провозимой по территории РФ?
08:51:27 15-04-2025
Гость (07:06:23 15-04-2025) А как же таможенный союз? Разве нет правил для устранения не... Просто цены в России выше в Казахстане ниже чем кто будет себе в убыток покупать?
11:39:20 16-04-2025
Гость (08:51:27 15-04-2025) Просто цены в России выше в Казахстане ниже чем кто будет се... Если цены в России выше, почему бы в России и не продать? Страна большая.
07:34:04 15-04-2025
На внутренний рынок давайте, а то хлеб и макароны из жмыха и опилок уже.
19:17:26 15-04-2025
Гость (07:34:04 15-04-2025) На внутренний рынок давайте, а то хлеб и макароны из жмыха и... Где ? На Алтае ? У нас чудесный хлеб. И макароны отличные.
11:27:36 16-04-2025
Гость (19:17:26 15-04-2025) Где ? На Алтае ? У нас чудесный хлеб. И макароны отличные.... назовите марку и где купить?
где купить нормальный Бородинский хлеб? Подовый? Белый от хлебзавода?
21:49:45 15-04-2025
Гость (07:34:04 15-04-2025) На внутренний рынок давайте, а то хлеб и макароны из жмыха и... Глупость не пишите
11:29:39 16-04-2025
Гость (21:49:45 15-04-2025) Глупость не пишите ... Обеспечивать внутренний рынок качественным зерном - это глупость?
08:25:25 15-04-2025
хуже цыган.
08:37:35 15-04-2025
У них своя "плановая" экономика.. ,так что о чем сожалеем?
08:54:44 15-04-2025
Хочет покупает, не хочет не покупает. Нужно договариваться.
20:49:14 15-04-2025
Гость (08:54:44 15-04-2025) договариваться.... Какое-то непонятное слово, мы так не привыкли
09:06:07 15-04-2025
Что за подача информации? У меня большой урожац, который нужно сохранить, а сосед обижается, что я не покупаю его урожай. Что за бред?
11:48:37 15-04-2025
Гость (09:06:07 15-04-2025) Что за подача информации? У меня большой урожац, который нуж...
Русским же языком написано: сами не берут (а брали именно для перепродажи) и нас обложили пошлинами, чтобы мы сами не смогли напрямую продать. так с друзьями не поступают. Хитрожопые баи, но мы все помним...
10:07:33 15-04-2025
Так мы Казахстан с нефтью прижимали, когда они через нас хотели в Евросоюз чёт толкать или что-то в этом роде. Ну просто это дело правительства, а не только местных аграриев. Если бы Китай своим не платил разницу, хрен бы он и заняли весь мир своими дешевками. Ну и Трамп щаз регулирует там, где может дотянуться,если ФРС не удалось с себя скинуть. Детский сад уже пора прекратить с нытьем и клеймами. Типа станет стыдно и будет вести себя иначе? Ну реально дет.сад!!! До чего безграмотное население((. Какой бизнес то при этом?
10:13:38 15-04-2025
Гость (07:34:04 15-04-2025) На внутренний рынок давайте, а то хлеб и макароны из жмыха и... Хлеб пекут на БКК. Причем м тут зерно на корню? Причем на элеватор не принимают у нас чистую пшеницу - своровать нечего, нужен типа показатель сложности, чтобы или не платить хозяину часть, или потом за что-то навалиться. Экологически чистые производители не смогли в Поволжье продать свое зерно внутри. Бросили производить. Хватит уже сидеть с ложкой и ждать идеала. Что-нибудь уж из экономике освойте?
11:58:47 15-04-2025
Гость (10:13:38 15-04-2025) Хлеб пекут на БКК. Причем м тут зерно на корню? Причем на эл... Что я, как конечный покупатель, должен освоить из экономики, чтобы купить нормальный хлеб? Купил бы дороже, так нет его. То же и с макаронами. Раньше были из твёрдых сортов, теперь одно название.
12:19:40 15-04-2025
Гость (11:58:47 15-04-2025) Что я, как конечный покупатель, должен освоить из экономики,... Или я ещё должен все производственные цепочки производителю выстроить и позаботиться, чтобы каждый свою долю получил? Ну и кто тут с ложкой-то сидит?
10:18:16 15-04-2025
это подводка чтобы субсидии начать клянчить
11:24:12 15-04-2025
Это рынок, детка. Лоббирование своих интересов - это нормально. Пусть алтайские фермеры объединятся, выберут себе нужное правительство в КейЗет, и снизят себе тарифы на перевозку. Всё же просто.
12:26:20 15-04-2025
А разве Таможенный союз не означает, что всё уплачивается только один раз, на внешней границе ТС?
12:38:25 15-04-2025
Вполне может быть, что покупателям там больше не нужно зерно 3-5 класса. Куда его? На корм скоту? Да и цены в Казахстане гораздо демократичнее наших. И благотворительностью им заниматься не с руки.
13:11:42 15-04-2025
Гость (12:38:25 15-04-2025) Вполне может быть, что покупателям там больше не нужно зерно...
напишите еще, что КЗ ведет мудрую политику в т.ч. экономическую - "всё в дом, всё в дом" (читай в карман и за границу) )))))))
16:13:35 15-04-2025
Казахстан давно не ориентируется на Россию. Забыл, как совсем недавно Россия спасла Казахстан от цветной революции.
21:31:40 15-04-2025
Влад (16:13:35 15-04-2025) Казахстан давно не ориентируется на Россию. Забыл, как совсе... Бред, всё что делали войска, так это сидели в части, охраняли имущество и только.
17:42:39 17-04-2025
Гость (21:31:40 15-04-2025) Бред, всё что делали войска, так это сидели в части, охранял... Ты так в этом уверен?А что ж казахи сами то не охраняли,внутренние войска,армия же есть?Или тебе лично Путин ВСЕ факты предоставил - что за подразделения там участвовали?И как при разоружении части армейских подразделений мятежниками казахи умудрились подавить майдан?
16:14:03 15-04-2025
А разве Таможенный союз не означает, что всё ? Посмотрите кто остался в таможенном союзе это РФ и Белоруссия всё , что осталось от дружбы.
16:58:40 15-04-2025
"...появляется на горизонте лишь для того, чтобы собрать все сливки..."
😁
Ну, нет они вместе с нами должны от всего мира отгородиться!
19:38:32 15-04-2025
Гость (08:25:25 15-04-2025) хуже цыган.... Хуже вас нет
19:44:20 15-04-2025
Забавно.
Первое.
Россия в одностороннем порядке (без согласования с партнерами по ЕЭАС) вводит экспортные таможенные пошлины, после чего обвиняет Казахстан, что Казахстан не следует их примеру.
Второе.
В России точно так же высокие транзитные тарифы, которые применяются при прохождении казахстанских грузов. И эта проблема должна решаться одновременно, по добрососедски, как с одной стороны, так и с другой.
Третье.
"...главная задача, стоящая как перед краевым, так и перед федеральным Министерством сельского хозяйства, – добиться от властей Казахстана изменения правил для российских аграриев и убрать искусственно созданные льготные условия для казахстанских трейдеров".
Повторюсь - главная задача - быть ПАРТНЕРАМИ, а не выравнивать всех под с себя...
11:14:53 16-04-2025
Гость (20:49:14 15-04-2025) Какое-то непонятное слово, мы так не привыкли... Вы привыкли на танке?! 😠
11:53:19 16-04-2025
У казахов всё дешевле, в том числе и соляра. Надо пересмотреть наши жлобские пошлины и акцизы. Кормим присосавшихся к бюджету несметное количество дармоедов чинуш.