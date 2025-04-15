Соседнюю республику назвали ненадежным компаньоном, который появляется на горизонте лишь для того, чтобы собрать все сливки

15 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Алтайский край сократил экспорт растительной продукции в Казахстан. Такие данные приводит региональный Центр оценки качества зерна, подсчитав поставки за первые три месяца этого года. В алтайском Союзе зернопереработчиков спад продаж называют предсказуемым, а соседнюю республику – ненадежным партнером, который появляется на горизонте лишь для того, чтобы собрать все сливки. О конфликте интересов алтайских фермеров и казахстанских трейдеров рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки снизились на треть, говорит директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак:

"Темпы поставок упали на 30%. И объем продукции составил 142 тысячи тонн. Поставки зернового сырья снизились в два раза, до 62 тысяч тонн. При этом экспорт алтайской пшеницы составил лишь 31 тысячу тонн. Если в процентном выражении смотреть по сравнению с тремя месяцами 2024 года, то -173%".

Прошлый год выдался для Казахстана необычно урожайным, отметил президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. Только пшеницы вырастили в два с половиной раза больше, чем требуется для внутреннего потребления. Поэтому неудивительно, что перестали закупать алтайскую – сейчас перед казахстанскими аграриями и трейдерами стоит задача продать свою.

"Хотелось бы напомнить, что, покупая зерно в Российской Федерации, в частности на Алтае, Казахстан никогда не покупает его для внутреннего потребления, а только для экспорта в страны Центральной Азии. Сегодняшнего количества зерна Казахстану достаточно, чтобы обеспечить экспорт на те рынки, на которых он всегда присутствовал. И именно его нехватка заставляла покупать зерно в России. И как только у них появилось достаточное количество зерна, они перестали быть "надежным и стратегическим нашим партнером", о чем заявлялось несколько раз в предыдущие годы", – пояснил Гачман.

Из Казахстана алтайское зерно шло дальше в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Пакистан и Афганистан. Выйти на рынки этих стран самостоятельно наши аграрии не могут. Всему виной, уверен Гачман, неравные условия, которые создал Казахстан для своих перекупщиков и алтайских производителей:

"Для поставки в эти страны российский экспортер должен заплатить таможенную пошлину. В прошедший сезон доходило до четырех с половиной, даже до пяти тысяч рублей. При стоимости зерна около 14-17 тысяч – это очень большая сумма, это делает экспорт для российского трейдера невыгодным и неосуществимым. Российские предприниматели, провозя по территории Казахстана свою продукцию, муку или зерно, до границы с Узбекистаном, чтобы далее это поставить в Туркмению, Таджикистан или Афганистан, должны были уплачивать и сегодня уплачивают транзитный железнодорожный тариф, который в пять-шесть раз превышает внутренний, что делает нас неконкурентными".

По словам Гачмана, главная задача, стоящая как перед краевым, так и перед федеральным Министерством сельского хозяйства, – добиться от властей Казахстана изменения правил для российских аграриев и убрать искусственно созданные льготные условия для казахстанских трейдеров, поставив перекупщиков алтайского зерна в одинаковые условия с производителями. И тогда наши аграрии смогут продавать свою продукцию в страны Центральной Азии самостоятельно, не завися от урожая и настроений в соседней республике.