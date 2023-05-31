Спецпред президента Дмитрий Песков посетил инжиниринговый центр "Промбиотех" АлтГУ
И высоко оценил разработки учёных госуниверситета
31 мая 2023, 18:05, ИА Амител
Специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков прибыл в Алтайский госуниверситет на открытие первого в регионе пространства федеральной сети "Точка кипения". Также он ознакомился с работой одного из ведущих структурных подразделений вуза – инжинирингового центра "Промбиотех".
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров показал Пескову линии разработки и производства продукции, а также оптимизацию технологий производства.
"Мы показали гостю линейку собственных микробиологических продуктов, а также продуктов, разрабатываемых на основе рекомбинантных технологий. Был продемонстрирован большой пласт работ по ферментным препаратам – сегодня они интересуют и местных заказчиков, и представителей близлежащих регионов", – рассказал заместитель директора ИЦ "Промбиотех" Иван Евдокимов.
Дмитрий Песков высоко оценил разработки учёных госуниверситета и отметил, что вуз движется в правильном направлении. Он также добавил, что в следующем году правительство планирует введение ряда мер для развития данной отрасли.
На церемонии открытия "Точки кипения" Песков также подчеркнул, что благодаря санкциям представители бизнеса и науки нужны друг другу как никогда, чтобы совместно решать вопросы технологического суверенитета России.
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