Первую "Точку кипения" открыли в Алтайском крае
Проект позволит развивать стартапы и проводить современные обучающие программы
31 мая 2023, 14:01, ИА Амител
В Алтайском крае открылась первая "Точка кипения". Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.
"Точка кипения" – федеральный проект, который позволяет развивать стартапы и реализовывать современные образовательные программы. В Алтайском крае он будет действовать на площадке АлтГУ.
Томенко выразил надежду на то, что "Точка кипения" сможет объединить бизнес, студентов и власть, чтобы реализовывать перспективные проекты. Он также добавил, что площадки проекта открываются по всей стране.
"Это очень важно для развития любого региона, поэтому будем работать, чтобы в нашем крае открыть ещё не одну "Точку кипения", – добавил глава региона.
14:34:06 31-05-2023
ну да! у многих уже закипает от....
22:54:31 31-05-2023
господи!!!!! какое счастье!!!! модно и точка, вкусно и точка, точка кипения, наше родное, импортозамещенное, названия такие мудрые и актуальные... не хватает точки терпения и будущее будет у наших ног, или ваших?
23:06:12 31-05-2023
точка невозврата....