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Первую "Точку кипения" открыли в Алтайском крае

Проект позволит развивать стартапы и проводить современные обучающие программы

31 мая 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае открылась первая "Точка кипения". Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

"Точка кипения" – федеральный проект, который позволяет развивать стартапы и реализовывать современные образовательные программы. В Алтайском крае он будет действовать на площадке АлтГУ.

Томенко выразил надежду на то, что "Точка кипения" сможет объединить бизнес, студентов и власть, чтобы реализовывать перспективные проекты. Он также добавил, что площадки проекта открываются по всей стране.

"Это очень важно для развития любого региона, поэтому будем работать, чтобы в нашем крае открыть ещё не одну "Точку кипения", – добавил глава региона.

Барнаул Алтайский край Наука

Комментарии 3

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Гость

14:34:06 31-05-2023

ну да! у многих уже закипает от....

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Гость

22:54:31 31-05-2023

господи!!!!! какое счастье!!!! модно и точка, вкусно и точка, точка кипения, наше родное, импортозамещенное, названия такие мудрые и актуальные... не хватает точки терпения и будущее будет у наших ног, или ваших?

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Гость

23:06:12 31-05-2023

точка невозврата....

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