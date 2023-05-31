Первую "Точку кипения" открыли в Алтайском крае

Проект позволит развивать стартапы и проводить современные обучающие программы

31 мая 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае открылась первая "Точка кипения". Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

"Точка кипения" – федеральный проект, который позволяет развивать стартапы и реализовывать современные образовательные программы. В Алтайском крае он будет действовать на площадке АлтГУ.

Томенко выразил надежду на то, что "Точка кипения" сможет объединить бизнес, студентов и власть, чтобы реализовывать перспективные проекты. Он также добавил, что площадки проекта открываются по всей стране.