Спектакль "Край возле самого неба" покажут в Барнауле

Афиша спектакля "Край возле самого неба"

В Барнауле покажут музыкальный спектакль "Край возле самого неба". Премьерный показ состоится 18 октября в 18:30 в концертном зале "Сибирь".

"Новый музыкальный спектакль "Край возле самого неба" познакомит зрителей с прочтением и анализом молодыми балетмейстерами вечных тем: любовь к Родине, понимание смысла жизни человека, женской судьбы, любовь к малой родине. Сибирские авторы, которые писали свои произведения о простых людях, о вечных ценностях, о любви и взаимоотношениях, ставили эти вопросы не только перед современниками. Они живы и по сей день. Просмотр нашего спектакля даст импульс к прочтению многих произведений", – сказано в анонсе мероприятия.