"Бабочки" и арт-терапия. Какие события могут раскрасить жизнь барнаульцев на этой неделе

Amic.ru подобрал лучшие события для тех, кто не знает чем заняться

21 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Рок-концерт / Фото: amic.ru

Во всем мире началась очередная рабочая неделя. Быстрее и легче ее позволяют сделать события, наполняющие жизнь эмоциями, а голову – приятными размышлениями. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся на этой неделе.

22 апреля, вторник

Спектакль-драма "Эти свободные бабочки"

Он – американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она – его соседка по съемной квартире, "плохая девчонка", уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежать от мужа. Он – погруженный в себя философ. Она – взбалмошная искательница приключений.

22 апреля 18:30

Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

Цена: 400 рублей

25 апреля, пятница

Концерт "Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах"

Симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с "1+1" и многими другими популярными фильмами.

25 апреля 19:00

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

Цена: 2200–4500 рублей

26 апреля, суббота

Детский спектакль "Зверский детектив"

С одной стороны, история детская: антропоморфные персонажи волка, койота, лисы, зайчихи, скворца, мыши, действие происходит в лесу. Но с другой – детективная линия выстроена без каких-либо скидок на возраст. Даже взрослые зрители до самого конца останутся в неведении относительно развязки.

26 апреля 12:00

Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

Цена: 400 рублей

Практическое занятие по арт-терапии

Под руководством врача общей практики Аксининой Галины Александровны можно раскрыть свои личностные качества и насладиться процессом творчества (не забудьте взять с собой цветные карандаши и альбом).

Цена: 26 апреля 14:00

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 28

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