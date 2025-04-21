"Бабочки" и арт-терапия. Какие события могут раскрасить жизнь барнаульцев на этой неделе
Amic.ru подобрал лучшие события для тех, кто не знает чем заняться
21 апреля 2025, 20:15, ИА Амител
Во всем мире началась очередная рабочая неделя. Быстрее и легче ее позволяют сделать события, наполняющие жизнь эмоциями, а голову – приятными размышлениями. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся на этой неделе.
22 апреля, вторник
Спектакль-драма "Эти свободные бабочки"
Он – американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она – его соседка по съемной квартире, "плохая девчонка", уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежать от мужа. Он – погруженный в себя философ. Она – взбалмошная искательница приключений.
- 22 апреля 18:30
- Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15
- Цена: 400 рублей
25 апреля, пятница
Концерт "Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах"
Симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с "1+1" и многими другими популярными фильмами.
- 25 апреля 19:00
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
- Цена: 2200–4500 рублей
26 апреля, суббота
Детский спектакль "Зверский детектив"
С одной стороны, история детская: антропоморфные персонажи волка, койота, лисы, зайчихи, скворца, мыши, действие происходит в лесу. Но с другой – детективная линия выстроена без каких-либо скидок на возраст. Даже взрослые зрители до самого конца останутся в неведении относительно развязки.
- 26 апреля 12:00
- Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2
- Цена: 400 рублей
Практическое занятие по арт-терапии
Под руководством врача общей практики Аксининой Галины Александровны можно раскрыть свои личностные качества и насладиться процессом творчества (не забудьте взять с собой цветные карандаши и альбом).
- Цена: 26 апреля 14:00
- Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 28
- Бесплатно
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