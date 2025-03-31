На экранах в апреле появится продолжение комедии "Батя", а также новые ленты Алекса Гарленда и Люка Бессона

31 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Под огнём"/ Фото: film.ru

В апреле 2025 года российские зрители не останутся без крупных западных и российских премьер. В прокат выйдет продолжение народной комедии "Батя", ужастик о Микки Маусе, новые фильмы режиссеров Алекса Гарленда, Люка Бессона и Александра Войтинского. На экранах также появятся знаменитые западные актеры: Пол Рад, Дженна Ортега, Вуди Харрельсон, Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Джош Хартнетт, Уилл Поултер и другие. Amic.ru собрал десять главных новинок апреля, на которые можно будет сходить в кино.

"Батя 2: Дед" (с 3 апреля)

Пожалуй, главный российский фильм апреля в кинотеатрах – "Батя 2: Дед". Это продолжение популярной комедии "Батя" 2020 года.

По сюжету ленты во время развода с женой главный герой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тогда тоже разводились, отправили его на летние каникулы в деревню к деду-фронтовику. Вместе они должны будут подружиться.

В фильме свои роли повторили Владимир Вдовиченков ("Бригада", "Салют-7"), стендапер Стас Старовойтов ("Батя", "Лгунья"), Надежда Михалкова ("Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник"). Роль деда исполнил Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "Мастер и Маргарита").

Возрастной рейтинг фильма 12+. Оценки на агрегаторах у него пока нет.

"Смерть единорога" (с 3 апреля)

"Смерть единорога" – американо-венгерский фильм, в котором переплелись комедия, фэнтези и ужасы. По сюжету девушка Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. Внезапно они сбивают на дороге детеныша единорога. И семья, на которую работает Эллиот, собирается заработать на целебных свойствах тела сказочного животного. Однако вскоре появляются родители зверя и открывают охоту на богачей.

Сыграли в фильме Пол Рад ("Человек-муравей", "Охотники за привидениями: Наследники"), Дженна Ортега ("Уэнсдэй", "Битлджус"), Уилл Поултер ("Мы – Миллеры", "Стражи Галактики. Часть 3") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+, оценки у ленты пока нет.

"Дыхание шторма" (с 10 апреля)

Любители триллеров смогут посмотреть американо-британский фильм "Дыхание шторма". По сюжету корабль с дайверами попадает в сильный шторм. Из-за аварии страховочный трос обрывается и один из участников команды остается на дне моря. У него есть запас кислорода только на пять минут, однако помощь может прийти лишь через полчаса. Экипаж решает рискнуть кораблем и всей командой ради спасения одной жизни. Чем это закончится, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в ленте Вуди Харрельсон ("Настоящий детектив", "Голодные игры"), Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Артур, ты король") и другие актеры.

В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 16 лет. Картина набрала 6,3 балла из 10 на "Кинопоиске" и 6,7 балла на IMDB.

"Западня" (с 10 апреля)

10 апреля на российских экранах появится триллер "Западня". Это ремейк аргентинской ленты "Мышеловка" 2019 года.

По сюжету фильма автоугонщик Эдди оказывается запертым в автомобиле, который он собирался своровать. Преступник залез в машину и не может выбраться – теперь жизнь парня оказывается в руках в владельца авто Уильяма. Чем все закончится, можно будет увидеть в кинотеатре.

Главные роли в фильме сыграли Билл Скарсгард ("Оно", "Джон Уик 4") и Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Знакомьтесь, Джо Блэк").

На "Кинопоиске" фильм пока не оценили, а на IMDB рейтинг ленты 6,5 балла из 10.

"Микки монстр" (с 10 апреля)

В апреле выйдет и новый фильм ужасов о Микки Маусе. Это вольная хоррор-адаптация классического короткометражного мультика Уолта Диснея "Пароходик Вилии" 1928 года. 1 января 2024 года права на Микки Мауса, принадлежавшие корпорации "Дисней", перешли в общественное достояние, и персонажа смогли использовать в своих проектах другие кинокомпании.

По сюжету фильма мышонок Микки долгое время радовал детей, но гнев и злоба породили в нем монстра. Он мутирует в чудовище, и пассажиры парохода должны будут объединиться, чтобы выжить и остановить Микки.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах оценок у него пока нет.

"Под огнем" (с 10 апреля)

10 апреля на российские экраны выйдет новый боевик от студии А24 и Алекса Гарленда ("Падение империи", "Из машины") "Под огнем".

Действие ленты происходит в Ираке в 2006 году. Боевая группа морских котиков оказывается на вражеской территории. Они должны будут любой ценой спасти друг друга.

В фильме сыграли Джозеф Куинн ("Очень странные дела", "Гладиатор 2"), Космо Джарвис ("Сегун", "Острые козырьки"), Уилл Поултер ("Мы – Миллеры", "Стражи Галактики. Часть 3") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценок у него пока нет.

"Все, что тебя касается" (с 10 апреля)

10 апреля на экранах появится комедия Александра Войтинского ("Призрак", "По щучьему велению") под названием "Все, что тебя касается".

Картина расскажет историю 17-летней Маши, которая никогда не видела своего отца, ушедшего из семьи еще до рождения дочери. Но однажды девочка находит письмо, написанное ему матерью, и узнает, что папу зовут Павел Соколов и что родители познакомились на концерте группы "Звери". Затем он ушел в армию и больше не появлялся. Маша находит в соцсетях мужчину, который по имени и возрасту подходит на роль отца, однако фото в профиле у него нет. Зато в соцсети мужчина написал, что идет на юбилейный концерт группы "Звери". Маша тоже решает отправиться на шоу.

В фильме сыграли Маш Кошина ("Поехавшая", "Здоровый человек"), Виктор Хориняк ("Последний богатырь", "Кухня"), Зоя Бербер ("Реальные пацаны", "7 дней, 7 ночей") и другие актеры. В камео также снялся и фронтмен музыкального коллектива Рома Зверь. Произведения группы также прозвучат в фильме.

Возрастной рейтинг фильма 12+. Ни на "Кинопоиске", ни на IMDB баллы ему никто не выставил.

"Кракен" (с 17 апреля)

Любители российской фантастики смогут посмотреть ленту "Кракен" режиссера Николая Лебедева ("Легенда №17", "Экипаж").

Фильм расскажет о том, как российский подводный крейсер бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. Его ищет экипаж под командованием Виктора Воронина, старший брат которого был капитаном пропавшей подлодки.

Моряки должны найти пропавший корабль и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. Однако вскоре они понимают, что из-за геологических исследований на полярной станции пробудилось огромное чудовище Кракен. Чем закончится столкновение с ним – зрители увидят в кино.

В картине снялись Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Текст"), Алексей Гуськов ("Злой город", "Турецкий гамбит"), Сергей Гармаш ("12", "Чебурашка") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 12+. Оценки у ленты нет.

"Рейс навылет" (с 17 апреля)

В середине месяца на экране выйдет и американо-британский боевик "Рейс навылет".

По сюжету фильма бывший спецагент Лукас Рейес должен снова вернуться на службу после провала операции спецслужб по захвату хакера по прозвищу Призрак. Агент должен сесть на самолет до Сан-Франциско, на котором летит Призрак, и доставить его до США. Однако оказывается, что никто не знает, как выглядит хакер, а самолет заполнен киллерами.

В фильме сыграли Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Черный ястреб"), Кэти Сакхофф ("Мандалорец", "Флэш") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценка фильма на "Кинопоиске" – 6,5 балла из 10, а IMDB – 6,4 балла из 10.

"Джун и Джон" (с 24 апреля)

В конце апреля в прокат выйдет новый фильм режиссера Люка Бессона ("Леон", "Пятый элемент") под названием "Джун и Джон". Лента определяется сразу как триллер и мелодрама. Сюжет расскажет о парне Джоне, который всегда жил по четким правилам, и о девушке Джун, которая постоянно рискует. Бросая вызов времени и закону, они отправляются в приключение. Чем оно закончится, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в фильме малоизвестные актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах его пока не оценили.

Что выйдет в "сером" прокате?

В "сером" прокате в апреле может появиться новый киноремейк мультфильма "Белоснежка и семь гномов" под названием "Белоснежка", который вышел на Западе 21 марта. Впрочем, там его уже серьезно раскритиковали за отличия от оригинала и использование современной леволиберальной повестки. Сейчас фильм имеет 2,1 балла на IMDB и 4,4 на "Кинопоиске". Так что захотят ли кинотеатры выпускать такой провальный проект – большой вопрос.