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Спикер алтайского парламента призвал депутатов помнить о возможностях экономики

И учитывать это при разработке поправок в бюджет

06 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракции и комитеты Алтайского краевого Заксобрания активно готовят свои поправки в бюджет региона на следующий год. Предложения от всех политических сил принимают до 7 ноября, сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

Председатель парламента призвал коллег не забывать о финансовых возможностях алтайской казны. 

"Все предложения по увеличению расходных обязательств должны опираться на реальные возможности экономики. Надо понимать, сможет ли бюджет региона обеспечить исполнение поправок. Иными словами, предстоит вдумчивая и скрупулезная работа с доходной и расходной частью бюджета", – подчеркнул Романенко.

И добавил, что сейчас проводится тщательная работа над доходной и расходной частями бюджета. Главный финансовый документ региона уже с учетом поправок рассмотрят 21 ноября на заседании рабочей группы. А окончательно рассмотрение состоится на сессии 28 ноября.

Как ранее сообщал amic.ru, в первом чтении бюджет приняли 31 октября. И пока только в основных параметрах: доходы – 167,4 млрд рублей, расходы – 179,4 млрд рублей, дефицит – 11,9 млрд. После принятия федерального бюджета станет известно, сколько край получит из федеральной казны. С учетом этого параметра доходы и расходы будут скорректированы. 

Некоторые фракции анонсировали свои поправки еще во время первого чтения. Например, "Единая Россия" предлагает увеличить объем помощи для муниципалитетов, поддержать местные инициативы и проекты по созданию комфортной городской среды, а также направить дополнительные средства на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

"Справедливая Россия – За правду" тоже говорит о необходимости увеличения поддержки городов и районов, а также просит повысить стипендии студентам, запланировать больше расходов на физкультуру и спорт. А "Коммунисты России" выступят с инициативой расширить финансирование социальной сферы, здравоохранения, науки и образования. Также комроссы предлагают выделить больше средств на приобретение школьных автобусов, активизировать строительство социального жилья, изыскать средства для завершения реконструкции краеведческого музея, который долгие годы остается недостроенным.

Алтайский край акзс депутаты Бюджет

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