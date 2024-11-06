Спикер алтайского парламента призвал депутатов помнить о возможностях экономики

И учитывать это при разработке поправок в бюджет

06 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракции и комитеты Алтайского краевого Заксобрания активно готовят свои поправки в бюджет региона на следующий год. Предложения от всех политических сил принимают до 7 ноября, сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

Председатель парламента призвал коллег не забывать о финансовых возможностях алтайской казны.

"Все предложения по увеличению расходных обязательств должны опираться на реальные возможности экономики. Надо понимать, сможет ли бюджет региона обеспечить исполнение поправок. Иными словами, предстоит вдумчивая и скрупулезная работа с доходной и расходной частью бюджета", – подчеркнул Романенко.

И добавил, что сейчас проводится тщательная работа над доходной и расходной частями бюджета. Главный финансовый документ региона уже с учетом поправок рассмотрят 21 ноября на заседании рабочей группы. А окончательно рассмотрение состоится на сессии 28 ноября.

Как ранее сообщал amic.ru, в первом чтении бюджет приняли 31 октября. И пока только в основных параметрах: доходы – 167,4 млрд рублей, расходы – 179,4 млрд рублей, дефицит – 11,9 млрд. После принятия федерального бюджета станет известно, сколько край получит из федеральной казны. С учетом этого параметра доходы и расходы будут скорректированы.

Некоторые фракции анонсировали свои поправки еще во время первого чтения. Например, "Единая Россия" предлагает увеличить объем помощи для муниципалитетов, поддержать местные инициативы и проекты по созданию комфортной городской среды, а также направить дополнительные средства на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

"Справедливая Россия – За правду" тоже говорит о необходимости увеличения поддержки городов и районов, а также просит повысить стипендии студентам, запланировать больше расходов на физкультуру и спорт. А "Коммунисты России" выступят с инициативой расширить финансирование социальной сферы, здравоохранения, науки и образования. Также комроссы предлагают выделить больше средств на приобретение школьных автобусов, активизировать строительство социального жилья, изыскать средства для завершения реконструкции краеведческого музея, который долгие годы остается недостроенным.