Спикер АКЗС призвал расставлять приоритеты при ремонте школ для экономии денег

По его словам, в первую очередь нужно ремонтировать учебные заведения с протекающими крышами и старыми окнами

12 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Образовательное учреждение. Школа / Фото. akzs.ru

При ремонте школ необходимо правильно расставлять приоритеты – в некоторых учебных заведениях в первую очередь следует заменить крыши и окна. Это позволит остановить дальнейшее разрушение зданий и сэкономить ресурсы в будущем. Такое заявление сделал председатель АКЗС Александр Романенко.

По словам спикера парламента, полномасштабный ремонт этих образовательных учреждений может проводиться уже на следующем этапе. Одним из примеров, где такой подход будет применен, может стать Корболихинская школа в Третьяковском районе. К Александру Романенко обратилась директор школы Анна Хрусталева. Она рассказала, что кровля здания находится в плачевном состоянии. Вода, стекающая с крыши, постепенно разрушает фасад и может нарушить целостность стен.

В 2019 году уже ремонтировали крыло здания, где расположен спортзал. В 2021 году за счет средств краевой адресной инвестиционной программы в школе капитально отремонтировали систему отопления и заменили окна. Директор учебного заведения опасается, что задержка с ремонтом кровли может привести к серьезному ущербу зданию школы. Встает вопрос также о безопасности детей и персонала, которые могут пострадать при обрушении фасада.

В прошлом году уже подготовили проектно-сметную документацию ремонта крыши, рассказала директор. Однако в КАИП на 2024 год попасть не удалось из-за задержки на этапе государственной экспертизы проекта. Согласно смете, замена шатровой кровли и ремонта фасада обойдутся бюджету в 16,5 млн рублей.

"Если мы сегодня не отремонтируем протекающую крышу, то завтра проблем здесь будет еще больше: не на 16, а на 160 миллионов. Мы обсудим с Министерством образования и с Министерством финансов это предложение: в первоочередном порядке ремонтировать именно школы, где своевременные и точечные работы помогут на порядок сократить затраты на ремонт, в сравнении если бы мы делали его позже", – сообщил Александр Романенко.

Отметим, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о продолжении программы капитального ремонта школ. Работы должны быть завершены до 2030 года. При этом своевременное проведение первоочередных видов работ в ряде образовательных учреждений позволит уменьшить общий объем затрат на ремонт.