"Достигли пика". Застройщик рассказал, почему школы нужны не везде в Барнауле

По мнению Юрия Гатилова, необходимо пересмотреть нормы градостроительства

08 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: одна из новых школ в Барнауле/amic.ru

Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов предложил пересмотреть градостроительные нормы, которые обязывают застройщиков и власти строить школы в новых микрорайонах в радиусе 500 метров от жилищного комплекса. По мнению Гатилова, в учебных заведениях краевой столицы из-за снижения рождаемости освобождаются места. Застройщик опасается, что демографическая яма приведет к тому, что в новые школы просто будет некому ходить. Об этом Юрий Гатилов рассказала на круглом столе по перспективной застройке города, организованном "Сибирской медиагруппой" 4 апреля.

"В 90-е уже растеряли детские сады"

Сейчас строительство жилых домов регулируется законом о комплексном развитии территории (КРТ). Оно предполагает, что возведение дома одновременно сопровождается проведением инженерных сетей, дорог и строительством социальных объектов. Отметим, что в Барнауле в настоящее время есть около 400 неосвоенных гектаров, которые в ближайшие 10 лет будут застроены. Речь идет о территории Потока, а также об огромном участке в районе барнаульского аэропорта.

Гендиректор "Жилищной инициативы" уверен, что освоением свободных площадей должны заниматься не только девелоперы, но и власти Барнаула и Алтайского края. Юрий Гатилов подчеркнул, что население города не растет, а происходит миграция населения из одной части в другую. В основном из центральной части в Индустриальный район. А значит, по мнению застройщика, там освобождаются места в образовательных учреждениях. Предприниматель убежден, что в ближайшие годы количество жителей в краевой столице не увеличится, следовательно такое количество современных больших школ городу не нужно.

"Мы достигли пика рождаемости в 2014 году, с тех пор рождаемость ежегодно снижается, сейчас она почти в полтора-два раза ниже и продолжает падать. Правительство страны планирует стабилизировать спад только к 2030 году, поэтому мы должны ответить на вопрос: кто будет учиться в школах, которые мы закладываем по новым нормативам? Будут ли востребованы школы такой вместимости и в таком количестве, как сейчас? Мы в 90-е уже растеряли детские сады, потому что в них не было детей, а теперь хотим потратить миллиарды на новые школы, чтобы потом ломать голову как их использовать. Нужна серьезная аналитика по этому вопросу, но ее нет", - сообщил Юрий Гатилов.

"Новые нормы придумывают для столичного рынка"

Генеральный директор "Жилищной инициативы" убежден: необходимо пересматривать нормативы в градостроительном кодексе, предусматривающие, что ребенок должен иметь возможность ходить в школу не дальше, чем 500 метров от дома.

"Мне, как застройщику, выгодно чтобы у каждого подъезда была новая школа, но город то, с ними потом что будет делать? Есть и другая сторона. Предлагается эти новые школы возводить за счет застройщиков, а не за счет бюджета, как это было раньше. Получается, мы должны заложить эти школы в цену квадратного метра, с садиками выйдет тысяч по 40 на квадрат, а потом окажется, что эти школы не востребованы. Мы не такой богатый регион, чтобы так бездумно обращаться со средствами дольщиков. Эти новые нормы придумывают для столичного рынка, где совсем другая ситуация, а нас эти нормы скоро совсем задушат и парализуют развитие города", - добавил Юрий Гатилов.

"Кто и зачем придумал 7 баллов?"

Также предприниматель предложил пересмотреть нормы сейсмичности для школ. Все время их строили под землетрясение 6 баллов, а сейчас строители вынуждены закладывать 7 баллов. Все это привело к тому, что школы резко "подорожали" практически в два раза — до 2-2,5 миллиардов рублей. По мнению гендиректора "Жилищной инициативы", на эти деньги можно было построить три типовых школы, как было раньше.

"У нас прекрасные школы строились в сейсмике 6 баллов. Кто и зачем придумал 7 баллов? Из-за этого школы становятся в два раза дороже, и мы со дня приятия этой новой сейсмики не можем построить в городе ни одной новой школы Давайте вернемся к 6 балам! У нас все школы города так построены! Зачем мы сами себе на ровном месте придумали невыполнимую задачу?", - уверен Юрий Гатилов.

В ходе круглого стола архитектор Алексей Квасов не согласился с предложением известного предпринимателя. Квасов рассказал, что живет в Индустриальном районе и не смог записать ребенка в школу рядом с домом. В итоге он вынужден его отвозить в другое образовательное учреждение, что очень неудобно.

"Живу в районе новостроек и понимаю, что ребенок в школу на 550 мест не пойдет, она переполнена, в две смены работает. Рядом вырос точечный объект, который занял садик, куда мы также попасть не можем", – заявил архитектор.

Ранее фонд "Институт экономики города" предложил ввести инфраструктурный сбор для застройщиков. Эти средства предложили направить на строительство социальных объектов. Предполагается, что это ускорит строительство школ и детских садов в новых микрорайонах.