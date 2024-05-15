Список автобусных маршрутов, которым грозит отмена, обновили в Барнауле
В мэрии заявили, что составление такого перечня является обязательной процедурой
15 мая 2024, 07:55, ИА Амител
Мэрия Барнаула обновила список автобусных маршрутов, которым грозит закрытие. Соответствующий документ опубликовали на правовом портале горадминистрации.
В новой редакции появились маршруты, которые планируется закрыть в 2024 году. Среди них – № 33 и 99. Также был добавлен маршрут № 121, который теперь планируется сделать регулируемым.
В 2025 году, согласно списку, может быть закрыт маршрут № 50.
Представитель мэрии пояснил "Толку", что попадание в список не равно закрытию маршрута. Подобные перечни являются документом, юридической необходимостью, а окончательное решение об отмене автобусных маршрутов принимается отдельно.
08:14:51 15-05-2024
И чем и кому не угодил 33 маршрут? Немного скорректируйте сам маршрут и сделайте вместимость автобуса не 12 человек.
На газельки надо администрацию пересадить в приказном порядки для экономии средств. Вот тогда и маршруты закрывать не будут.
21:02:25 15-05-2024
Гость (08:14:51 15-05-2024) И чем и кому не угодил 33 маршрут? Немного скорректируйте са... Автобус большой вместимости не проедет в Сибирской долине. Если отменят 33, то Сибирская долина останется вообще без общественного транспорта. Там больше ничего и не ходит.
08:27:54 15-05-2024
Руки прочь от 33!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08:29:24 15-05-2024
33 маршрут отлично ходит
08:53:22 15-05-2024
Сделайте 33 маршрут - нерегулируемым, чтобы бабки на нем в сады не ездили.
09:39:01 15-05-2024
Гость (08:53:22 15-05-2024) Сделайте 33 маршрут - нерегулируемым, чтобы бабки на нем в с...
ага, и чтоб некоторые водилы продолжали трясти нал и переводы
09:45:27 15-05-2024
Гость (08:53:22 15-05-2024) Сделайте 33 маршрут - нерегулируемым, чтобы бабки на нем в с...
Твои бабки приносят перевозчику "бабки". Вспомните,как все перевозчики ныли во время ковида, чтобы пенсов выпустили в город. И дай вам бог не дожить до бабок..
09:59:57 15-05-2024
Гость (09:45:27 15-05-2024) Твои бабки приносят перевозчику "бабки". Вспомните,как в... бог даст тебе, только в отношении детей и внуков.
08:58:23 15-05-2024
50 хорошо ходит
08:53:05 16-05-2024
Гость (08:58:23 15-05-2024) 50 хорошо ходит... 50 всегда намертво забит, кому его вообще отменять потребовалось
08:59:02 15-05-2024
Не вижу закрытия регулируемого маршрута №24, а автобусы на маршруте исчезли. Как это объясняют и растолковывают?
09:19:30 15-05-2024
Газелист. (08:59:02 15-05-2024) Не вижу закрытия регулируемого маршрута №24, а автобусы на... У меня точно такой же вопрос по 25 маршруту.
09:42:02 15-05-2024
Гость (09:19:30 15-05-2024) У меня точно такой же вопрос по 25 маршруту.... Ваш 25-й я иногда всё-же вижу,а вот с 24-го все 15 (по контракту) автобусов испарились.
09:34:04 15-05-2024
с общественным транспортом бардак какой-то стал... уже год изо дня в день регулярные публикации-жалобы жителей Барнаула, но администрация ничего кардинального не предпринимает.
09:45:52 15-05-2024
Оказывается в автобусах на 33-м;51-м;59-м и им подобных нельзя стоять. ДПСники постоянно их штрафуют. А автобусы битком забиты. И все об этом знают. Идиотизм полный. Если только сидячие места будут заняты, то пол города до работы в принципе не доедет. Но штрафы в обяз.
09:54:16 15-05-2024
Гость (09:45:52 15-05-2024) Оказывается в автобусах на 33-м;51-м;59-м и им подобных нель... В других значит можно стоять,а в ваших нет? Чем ваши лучше?
11:14:57 15-05-2024
Газелист. (09:54:16 15-05-2024) В других значит можно стоять,а в ваших нет? Чем ваши лучше?
13:55:32 15-05-2024
Газелист. (09:54:16 15-05-2024) В других значит можно стоять,а в ваших нет? Чем ваши лучше?
16:08:48 15-05-2024
Гость (09:45:52 15-05-2024) Оказывается в автобусах на 33-м;51-м;59-м и им подобных нель... не доедет три четверти
09:52:25 15-05-2024
Сдаётся мне,что начался передел пирога перевозчиков. Один маршрут закрыли- владелец (бывший зам по транспорту Долженко) тапочки в угол поставил, другой- присел (Олежка Бесчестный) и т.д. Не с бодуна же закрывают маршруты,которые именно "возят"!
13:39:08 15-05-2024
Бомж (09:52:25 15-05-2024) Сдаётся мне,что начался передел пирога перевозчиков. Один ма... Во-вот, точно, как только Долженко тапки склеил и 29 маршрут стал плохо ходить, а теперь его и вовсе закрыли. Так-как этот маршрут забирал основных пассажиров без пересадки до центра и до Змеиногрского Тракта. Теперь запустят 1 и 10 с пересадками - а это значит пополнение кармана других перевозчиков.
Администрация города и края плюет на людей, главное свои карманы .
09:58:12 15-05-2024
С транспортом просто фигня какая-то. У нас отдельная ветвь власти: владельцы маршрутов, которые класть хотели и кладут на исполнение контрактов. Пока во власти те, кто временно, такая фигня и будет. Поработать, заработать денег и связей, и свалить. Детей-то поди точно здесь не живёт. Света по ночам нет, уехать после 9 вообще тот ещё квест. Так и живём только и способны, что полаятся друг с другом, пары спустить. Сограждане, давайте активнее использовать официальные каналы для информирования наших бояр. Решаем вместе (приложение), общественные приемные, прочие комитеты и организации. Не надо быть пассивными. Люди наверху по земле не ходят, видеть этого не видят или не хотят. Надо им рассказывать про то, что на земле происходит.
22:44:39 15-05-2024
Гость (09:58:12 15-05-2024) С транспортом просто фигня какая-то. У нас отдельная ветвь в... Пишите письма в администрацию, кто не дает? Будете получать стандартные отписки на 2 листа.
10:26:27 15-05-2024
24 верните!!! С Солнечной Поляны. Совсем нет прямых маршрутов до речного
10:44:54 15-05-2024
По комсомольскому пустите маршрутов больше , а то дома строят, а уехать что бы, надо до Ленина топать.
11:02:48 15-05-2024
24 маршрут мирно канул в Лету уже давно. И тишина...
12:05:45 15-05-2024
Когда 29 маршрут начнет ходить????? Просто невозможно с Солнечной поляны добираться до работы в МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ на горе. Сколько можно издеваться над людьми!Только в Алтайском крае такой бардак с общественным транспортом. Орёте со всех утюгов, что в больницах работать некому, так создайте ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ условия для работы- возможность ДОБРАТЬСЯ до этой работы!!! 29 маршрут никогда пустым не ходил, назвать его нерентабельным ну никак нельзя. Верните 29 маршрут! Просто крик души уже.
13:03:51 15-05-2024
29 прошлом году ходил как часы. Зачем в этом году маршрут убрали???
Расширять надо до больших автобусов а не убирать
и когда уже БКАД Конюхи-Власиха-Аэропорт хотя бы до реки тянуть станут?
13:22:48 15-05-2024
А когда 10 запустят?
14:17:08 15-05-2024
10 крайне редкий а 17 вообще нет,.... А убирать стабильный и удобный 50 хотят. 35 просто не вывезет тех что на 50ездят. Предложение 50 не трогать, а продлить ему маршрут до Спартака
14:26:03 15-05-2024
С Южного уехать в направлении Малахова так проблематично. Один 59 приходит битком частного сектора, едут человек 40 зажатые в душных и грязных газелях, которые скрипят и сыпятся. Кто их вообще пустил на рейсы, они что ТО за деньги купили и все. Вы людей возите, а не навоз. Самые дерганные тормаза. Население выросло в два раза, если раньше все работали на Роторе, то сейчас основновная масса добирается до города. Дороги не расширяются, двух полос явно мало вдоль Сибирского садовода. По маршруту 59 необходимо пустить автобус. Для населения Южного 30.000 три газельки и автобус юто мало, да ещё проблемы со временем прибытия. Стройка идёт квартала, а дороги нет... Ещё тысяч 10.000 одномоментно прибавиться
14:43:14 15-05-2024
47 маршрут надо сделать не на Газельках, а на автобусах большой вместимости. Невозможно утром на работу уехать в центр. Хоть и ходит часто, но постоянно переполнен и проезжает мимо, не останавливаясь. С Павловского тракта с развязки с Малахова не могу уехать никак Только в 3 или 4 маршрутку с горем получается протиснуться.
15:49:54 15-05-2024
Если закроют 50, то это будет полный крах.На чем ездить с Урожайного? Все проходящие с новостроек!Этот маршрут единственный ходит,как положено.Давайте что доброе осталось, все окончательно испортим.На Урожайном конечная 50 полностью не используется.Целая площадь.Там нужно еще конечную сделать для другого транспорта, а не закрывать последний!
15:51:58 15-05-2024
50 ходит хорошо.Всегда полностью набит! В чем смысл его закрытия?
17:50:22 15-05-2024
С транспортом в Барнауле вредительство. Одни закрывают, другие маршруты годами запускают, меняют. А от перестановки слагаемых сумма не меняется. Город из за новостроек растет . Транспорт грязный, вонючий , малой вместимости
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18:22:05 15-05-2024
Зачем отменять 121он востребован.
19:40:02 15-05-2024
В воскресенье на 75 маршруте работал 1 автобус малой вместительности. ОДИН. И по 23 маршруту тоже 1. На Власихинское кладбище и с него вообще невозможно было уехать. Ятакого безобразия раньше не видела.
20:30:17 15-05-2024
Нужно трамвайные пути строить по всем новым районам и уже в генплан закладывать до аэропорта, а для колесного транспорта (общественного) делать везде выделенки и при этом не забывать щёлкать халявщиков на них на регулярной основе (установить региональный штраф *нцать тысяч рублей), во все автобусы поставить камеры мобильной регистрации нарушений этих полос (как в Казани к примеру....за один день все разучились ездить по выделенкам, включая неоф.таксистов).
А закрывать один автобус а другой открывать - это как чай в разных стаканах.
20:58:23 15-05-2024
Как вы не можете понять ,нет водителей ,мерия учит бесплатно на категорию Д,6 человек на 600000, вы серьезно,работать некому ,в евробусе стоят от ,20 до зо автобусо ,а вы ждёте.
20:36:26 18-05-2024
Евгений (20:58:23 15-05-2024) Как вы не можете понять ,нет водителей ,мерия учит бесплатно... Так все на СВО мужчины
21:29:33 15-05-2024
24й маршрут верните!
22:01:49 15-05-2024
С ума сошли? С утром ВРЗ как на Сити ехать если не на 33?? 77 с вокзала забит теми, кто утром в караевую едет. Выбраться на Сити не реально!! Транспорт ходит безобразно. Предлагаю квест: развещти чиновников по спальным районам в час пик и пусть едут на общественном транспорте в центр, а мы посмотрим. Утром в 33 и 77 еду больные люди в Надежду и краевую!! Отмените 33. Сразу лучше придушите людей, экономия на пенсиях и соцстрахе!
19:59:08 16-05-2024
Да полный бардак с транспортом в Барнауле!!!! С Южного в час пик не уехать 51 . 59 битком пролетает мимо остановки что в город что обратно.через город с пересадками не наездишься.Бардак!!! Дайте людям решать что закрывать а что улучшить на общественном транспорте. Даеш референдум Народ !!!!
20:34:33 18-05-2024
Просто кто то переизбрался на второй срок и на этом все, сказочке конец
19:48:21 21-05-2024
Верните 29 маршрут!!! Услышите !!! Он необходим, зимой будет совсем невозможно. 80 маршрут не справится с нагрузкой.
13:35:05 22-05-2024
Вообще полное издевательство над простыми людьми,, админы ВООБЩЕ не хотят думать ,,, только бабки в карман складывать,,, (((своя рубашка ближе к телу,,, как говорится)))))) а народ им совсем по барабану. Беспредел процветает🖕👎👎👎