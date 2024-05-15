Список автобусных маршрутов, которым грозит отмена, обновили в Барнауле

В мэрии заявили, что составление такого перечня является обязательной процедурой

15 мая 2024, 07:55, ИА Амител

Колесо автобуса / Фото: pxhere.com

Мэрия Барнаула обновила список автобусных маршрутов, которым грозит закрытие. Соответствующий документ опубликовали на правовом портале горадминистрации.

В новой редакции появились маршруты, которые планируется закрыть в 2024 году. Среди них – № 33 и 99. Также был добавлен маршрут № 121, который теперь планируется сделать регулируемым.

В 2025 году, согласно списку, может быть закрыт маршрут № 50.

Представитель мэрии пояснил "Толку", что попадание в список не равно закрытию маршрута. Подобные перечни являются документом, юридической необходимостью, а окончательное решение об отмене автобусных маршрутов принимается отдельно.